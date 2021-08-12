ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов: новая карточка «О-GO!» дарит бонусы за физическую активность

12.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов: новая карточка «О-GO!» дарит бонусы за физическую активность

Активная карта для спортивных людей. Белагропромбанк разработал уникальный платежный инструмент, который позволяет своим держателям получить ценные бонусы за физическую активность. 


Пройти 10 000 шагов и получить бонусы на карту. Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов за совместную работу. Карточка «О-GO!» активируется совместно с приложением «Google FIT» и контролирует вашу физическую активность за день. Из преимуществ карточки «O-Go!» – это повышенный кэшбэк 2% за покупки в магазинах спортивных товаров и услуги в медицинских центрах.

Только для держателей карточки «О-GO!» в качестве второй, основной и последующей может быть выпущена уникальная Mastercard Standard карта-брелок. Современный и удобный гаджет обеспечивает доступ к счету держателя основной карточки «О-GO!» и позволяет рассчитываться за товары и услуги бесконтактно. 

Виталий Хватик, заместитель начальника региональной дирекции Белагропромбака по Гомельской области«Держатели карты автоматически становятся участниками акции "Энергия Фиткойнов". Ей можно управлять через мобильное приложение Белагропромбанка. По сути, это программа накопления баллов, фиткойнов, за физическую активность и безналичные платежи по этой карточке. Потом их можно будет обменять на гарантированные подарки».

Белагропромбанк поощряет своих клиентов не только за активность, но и за открытие новых вкладов. Гомельчанка Татьяна Царун не верила в удачу, пока ей не позвонили из банка и не сообщили о выигрыше автомобиля. 

Машину семья Царун продала, а вырученные деньги положила на очередной вклад в Белагропромбанк – вдруг повезет еще раз.

Еще есть возможность стать клиентом банка и поучаствовать в рекламной игре «Юбилейный урожай призов»: 10 денежных и квартира в Минске. С полными правилами игры можно ознакомиться на сайте банка.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активная карта для спортивных людей. Белагропромбанк разработал уникальный платежный инструмент, который позволяет своим держателям получить ценные бонусы за...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Произошло какое-то уникальное событие». Что увидели зарубежные журналисты на белорусско-литовской границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by