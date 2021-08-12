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Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов: новая карточка «О-GO!» дарит бонусы за физическую активность
Источник материала: ОНТ
Активная карта для спортивных людей. Белагропромбанк разработал уникальный платежный инструмент, который позволяет своим держателям получить ценные бонусы за физическую активность.
Пройти 10 000 шагов и получить бонусы на карту. Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов за совместную работу. Карточка «О-GO!» активируется совместно с приложением «Google FIT» и контролирует вашу физическую активность за день. Из преимуществ карточки «O-Go!» – это повышенный кэшбэк 2% за покупки в магазинах спортивных товаров и услуги в медицинских центрах.
Только для держателей карточки «О-GO!» в качестве второй, основной и последующей может быть выпущена уникальная Mastercard Standard карта-брелок. Современный и удобный гаджет обеспечивает доступ к счету держателя основной карточки «О-GO!» и позволяет рассчитываться за товары и услуги бесконтактно.
Белагропромбанк поощряет своих клиентов не только за активность, но и за открытие новых вкладов. Гомельчанка Татьяна Царун не верила в удачу, пока ей не позвонили из банка и не сообщили о выигрыше автомобиля.
Машину семья Царун продала, а вырученные деньги положила на очередной вклад в Белагропромбанк – вдруг повезет еще раз.
Еще есть возможность стать клиентом банка и поучаствовать в рекламной игре «Юбилейный урожай призов»: 10 денежных и квартира в Минске. С полными правилами игры можно ознакомиться на сайте банка.
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Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов: новая карточка «О-GO!» дарит бонусы за физическую активность
Активная карта для спортивных людей. Белагропромбанк разработал уникальный платежный инструмент, который позволяет своим держателям получить ценные бонусы за...
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