Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов: новая карточка «О-GO!» дарит бонусы за физическую активность

Источник материала: ОНТ

Активная карта для спортивных людей. Белагропромбанк разработал уникальный платежный инструмент, который позволяет своим держателям получить ценные бонусы за физическую активность.





Пройти 10 000 шагов и получить бонусы на карту. Белагропромбанк продолжает поощрять своих клиентов за совместную работу. Карточка «О-GO!» активируется совместно с приложением «Google FIT» и контролирует вашу физическую активность за день. Из преимуществ карточки «O-Go!» – это повышенный кэшбэк 2% за покупки в магазинах спортивных товаров и услуги в медицинских центрах.

Только для держателей карточки «О-GO!» в качестве второй, основной и последующей может быть выпущена уникальная Mastercard Standard карта-брелок. Современный и удобный гаджет обеспечивает доступ к счету держателя основной карточки «О-GO!» и позволяет рассчитываться за товары и услуги бесконтактно.

Виталий Хватик, заместитель начальника региональной дирекции Белагропромбака по Гомельской области: «Держатели карты автоматически становятся участниками акции "Энергия Фиткойнов". Ей можно управлять через мобильное приложение Белагропромбанка. По сути, это программа накопления баллов, фиткойнов, за физическую активность и безналичные платежи по этой карточке. Потом их можно будет обменять на гарантированные подарки».

Белагропромбанк поощряет своих клиентов не только за активность, но и за открытие новых вкладов. Гомельчанка Татьяна Царун не верила в удачу, пока ей не позвонили из банка и не сообщили о выигрыше автомобиля.

Машину семья Царун продала, а вырученные деньги положила на очередной вклад в Белагропромбанк – вдруг повезет еще раз.

Еще есть возможность стать клиентом банка и поучаствовать в рекламной игре «Юбилейный урожай призов»: 10 денежных и квартира в Минске. С полными правилами игры можно ознакомиться на сайте банка.

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