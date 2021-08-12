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Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранной прессы. Журналистам Sky News, CNN, New York Times, РБК подробно и открыто рассказали о ситуации на границе с ЕС

12.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранной прессы. Журналистам Sky News, CNN, New York Times, РБК подробно и открыто рассказали о ситуации на границе с ЕС

11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранной прессы. Журналистам Sky News, CNN, New York Times, РБК подробно и открыто рассказали о ситуации на границе с Евросоюзом и позиции нашей страны, что крайне важно для понимания происходящего.


Зарубежным репортерам были предоставлены видеоматериалы с фактами неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в том числе те, которые ранее не были обнародованы. Кроме того, журналисты имели возможность пообщаться с гражданином Ирака, которого доставили в Вороновскую районную больницу и оказали помощь после встречи с литовскими пограничниками. Те с применением физического насилия принудили иностранца к нарушению границы Беларуси. Госпогранкомитет удовлетворил и просьбу иностранных журналистов побывать непосредственно на границе. Ближайшим оказался участок Лидского погранотряда. Там журналисты пообщались с начальником заставы и получили ответы на все интересующие вопросы, даже самые острые. Какой будет риторика и содержание материалов иностранных медиа – покажет время.

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11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранной прессы. Журналистам Sky News, CNN, New York Times, РБК подробно и открыто рассказали о ситуации...
 
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