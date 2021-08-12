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7 честных историй, почему молодые люди не хотят заводить детей
Источник материала: ОНТ
Пользователь Reddit Foxscream решил выяснить, почему многие молодые мужчины и женщины не хотят иметь детей, и они ему честно рассказали,
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Пользователь Reddit Foxscream решил выяснить, почему многие молодые мужчины и женщины не хотят иметь детей, и они ему честно рассказали, пишет ridus.ru. Фото:...
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