Крушение самолета в Барановичах: подвиг, который город готовится помнить всегда

Источник материала: ОНТ

О героях, которых с нами больше нет. Почти три месяца прошло с момента крушения самолета в Барановичах. Тогда, уводя неуправляемую машину от домов, погибли летчики 116-й штурмовой авиабазы – Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Ценой своих жизней они спасли других людей.

Это был действительно героический поступок, который заслуживает увековечения. И все это время коллеги летчиков и жители Барановичей обсуждали, каким должен быть мемориальный знак на месте гибели экипажа.





Спустя время разговоров о случившемся не меньше. И вряд ли удастся вычеркнуть из памяти ту картину. Люди благодарны летчикам, что чудом остались живы. Казимир Кузьмич был единственным пострадавшим, взрывная волна настигла его в квартире.

Казимир Кузьмич, житель Баранович: «Какой-то хлопок, я не вижу, меня об стенку долбануло, в результате сломанная рука в двух местах, выбито плечо. Доктора наши молодцы, вылечили меня, рука вращается, а хлопцы молодцы, герои, молодые люди, как мои дети, пострадали. Надо чтобы были герои Беларуси»

Специалистам удалось полностью восстановить хронологию того дня. 19 мая экипаж Лидской штурмовой авиабазы совершал тренировочные полеты на Як-130. Из-за отказа системы управления самолет увело в сторону города, он стал падать. И если бы пилоты приняли решение катапультироваться, жертв могло быть немало. Выбрав небольшой пятачок между домами, они направили машину в землю. Оба летчика – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко – погибли.

Место крушения самолета спустя почти три месяца после трагедии. Образовавшуюся от удара воронку засыпали землей, недалеко от нее местные жители установили импровизированный памятник погибшим пилотам. Сюда и сегодня приносят цветы, зажигают лампады и вспоминают погибших летчиков.

Случай настолько потряс жителей, что все это время они думали, как вписать имена героев в историю. Среди множества предложений в точку идея Александра Чернышова. К авиации автор имеет непосредственное отношение, много лет прослужил заместителем командира 61-й авиационной истребительной авиабазы. Кованая фигура журавлей с профилем самолета Як-130, на котором разбились пилоты, лучше всего передает трагичность произошедшего.

Александр Чернышов, автор идеи: «Во-первых, песня Марка Бернеса о журавлях, что "не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей". Очень мне понравился памятник, который был установлен спустя год после трагедии в польском городе Радом, когда разбились два наших летчика. Там в камне профиль самолета, а внутри крест под лампадку. Эта идея была мне интересна, плюс совместить с журавлями, все-таки это наши белорусские летчики».

Эскиз будущего мемориального знака доработают: силуэт птиц будет крепиться на гранитной плите с пьедесталом, на камень нанесут и последнюю фразу летчиков: «Катапультироваться!» – «Нет, город под нами». Появится мемориальный знак на месте крушения самолета.

Виталий Полуянчик, начальник управления архитектуры и градостроительства г. Барановичи: «Эту зону мы видим не как памятник, не в обычном виде, а как благоустроенную зону, чтобы люди могли проводить время, чтобы люди могли приехать и с другой страны, чтобы отдать память и честь погибшим летчикам. Будет представлять собой площадку, вымощенную из твердого покрытия».

А еще пешеходная зона, со скамейками и детской площадкой и даже молодой сквер. Успеть все хотят к годовщине гибели летчиков, на открытие соберется весь город, позовут родных и коллег.

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