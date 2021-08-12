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Крушение самолета в Барановичах: подвиг, который город готовится помнить всегда
Источник материала: ОНТ
О героях, которых с нами больше нет. Почти три месяца прошло с момента крушения самолета в Барановичах. Тогда, уводя неуправляемую машину от домов, погибли летчики 116-й штурмовой авиабазы – Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Ценой своих жизней они спасли других людей.
Это был действительно героический поступок, который заслуживает увековечения. И все это время коллеги летчиков и жители Барановичей обсуждали, каким должен быть мемориальный знак на месте гибели экипажа.
Спустя время разговоров о случившемся не меньше. И вряд ли удастся вычеркнуть из памяти ту картину. Люди благодарны летчикам, что чудом остались живы. Казимир Кузьмич был единственным пострадавшим, взрывная волна настигла его в квартире.
Специалистам удалось полностью восстановить хронологию того дня. 19 мая экипаж Лидской штурмовой авиабазы совершал тренировочные полеты на Як-130. Из-за отказа системы управления самолет увело в сторону города, он стал падать. И если бы пилоты приняли решение катапультироваться, жертв могло быть немало. Выбрав небольшой пятачок между домами, они направили машину в землю. Оба летчика – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко – погибли.
Место крушения самолета спустя почти три месяца после трагедии. Образовавшуюся от удара воронку засыпали землей, недалеко от нее местные жители установили импровизированный памятник погибшим пилотам. Сюда и сегодня приносят цветы, зажигают лампады и вспоминают погибших летчиков.
Случай настолько потряс жителей, что все это время они думали, как вписать имена героев в историю. Среди множества предложений в точку идея Александра Чернышова. К авиации автор имеет непосредственное отношение, много лет прослужил заместителем командира 61-й авиационной истребительной авиабазы. Кованая фигура журавлей с профилем самолета Як-130, на котором разбились пилоты, лучше всего передает трагичность произошедшего.
Эскиз будущего мемориального знака доработают: силуэт птиц будет крепиться на гранитной плите с пьедесталом, на камень нанесут и последнюю фразу летчиков: «Катапультироваться!» – «Нет, город под нами». Появится мемориальный знак на месте крушения самолета.
А еще пешеходная зона, со скамейками и детской площадкой и даже молодой сквер. Успеть все хотят к годовщине гибели летчиков, на открытие соберется весь город, позовут родных и коллег.
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О героях, которых с нами больше нет. Почти три месяца прошло с момента крушения самолета в Барановичах. Тогда, уводя неуправляемую машину от домов, погибли летчики...
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