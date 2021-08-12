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Жатва-2021: в Беларуси убрано около 5 млн тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Около пяти миллионов тонн зерна уже весит республиканский каравай.
Обмолочено 70% площадей. В лидерах по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестская область.
Страда идет к завершению. В некоторых регионах, если не помешают дожди, могут закончить уборочную уже на следующей неделе.
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Около пяти миллионов тонн зерна уже весит республиканский каравай. Обмолочено 70% площадей. В лидерах по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также...
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