Жатва-2021: в Беларуси убрано около 5 млн тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Около пяти миллионов тонн зерна уже весит республиканский каравай.





Обмолочено 70% площадей. В лидерах по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестская область.

Страда идет к завершению. В некоторых регионах, если не помешают дожди, могут закончить уборочную уже на следующей неделе.

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