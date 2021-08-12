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Жатва-2021: в Беларуси убрано около 5 млн тонн зерна

12.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жатва-2021: в Беларуси убрано около 5 млн тонн зерна

Около пяти миллионов тонн зерна уже весит республиканский каравай. 


Обмолочено 70% площадей. В лидерах по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестская область. 

Страда идет к завершению. В некоторых регионах, если не помешают дожди, могут закончить уборочную уже на следующей неделе. 

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Около пяти миллионов тонн зерна уже весит республиканский каравай.  Обмолочено 70% площадей. В лидерах по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также...
 
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