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Учения пограничников продолжаются в Гродненской области
Источник материала: ОНТ
В Гродненской области на наших рубежах продолжается оперативно-тактическое учение пограничников. Начался его третий этап.
Цель – отработать эффективные методы защиты границы на фоне нарастающих угроз. Все условия максимально приближены к реальным. На заключительном этапе Гродненская пограничная группа и прибывшие в помощь подразделения мобильного резерва проводят режимные мероприятия на приграничной территории.
Учение завершится 12 августа. И после этого будут проанализированы все действия.
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В Гродненской области на наших рубежах продолжается оперативно-тактическое учение пограничников. Начался его третий этап. Цель – отработать эффективные методы...
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