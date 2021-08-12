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Учения пограничников продолжаются в Гродненской области

12.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учения пограничников продолжаются в Гродненской области

В Гродненской области на наших рубежах продолжается оперативно-тактическое учение пограничников. Начался его третий этап.

 

Цель – отработать эффективные методы защиты границы на фоне нарастающих угроз. Все условия максимально приближены к реальным. На заключительном этапе Гродненская пограничная группа и прибывшие в помощь подразделения мобильного резерва проводят режимные мероприятия на приграничной территории.

Сергей Лепушенко, заместитель руководителя учения: «По замыслу учения, от местного населения поступает информация о нахождении в приграничной зоне вооруженного формирования, данная информация находит своё подтверждение. И силами отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы, проводятся специальные действия по блокированию и уничтожению группы вооруженных лиц, незаконно проникших на территорию Республики Беларусь».

Учение завершится 12 августа. И после этого будут проанализированы все действия. 

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В Гродненской области на наших рубежах продолжается оперативно-тактическое учение пограничников. Начался его третий этап.   Цель – отработать эффективные методы...
 
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