Учения пограничников продолжаются в Гродненской области

Источник материала: ОНТ

В Гродненской области на наших рубежах продолжается оперативно-тактическое учение пограничников. Начался его третий этап.

Цель – отработать эффективные методы защиты границы на фоне нарастающих угроз. Все условия максимально приближены к реальным. На заключительном этапе Гродненская пограничная группа и прибывшие в помощь подразделения мобильного резерва проводят режимные мероприятия на приграничной территории.

Сергей Лепушенко, заместитель руководителя учения: «По замыслу учения, от местного населения поступает информация о нахождении в приграничной зоне вооруженного формирования, данная информация находит своё подтверждение. И силами отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы, проводятся специальные действия по блокированию и уничтожению группы вооруженных лиц, незаконно проникших на территорию Республики Беларусь».

Учение завершится 12 августа. И после этого будут проанализированы все действия.

Подписывайтесь на нас в Telegram