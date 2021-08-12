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9 августа 2020 года, «Большой разговор с Президентом», Крым, санкции Запада, мигранты на литовской границе, Гордон и стакан бальзама – в программе «ОбъективНо» на ОНТ

12.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что из слов Президента на «Большом разговоре» получило наибольший отклик в обществе, в СМИ и за рубежом? Что это был за рубикон – 9 августа 2020 года? Чему научил этот год? И как сделать, чтобы таких социальных взрывов мы больше не испытывали? Об этом и не только в программе «ОбъективНо. 

Гости – директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, известный российский политолог Кирилл Коктыш, а также заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азарёнок, официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, композитор и продюсер Евгений Олейник.

Подробнее смотрите в видеоинформации.

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Что из слов Президента на «Большом разговоре» получило наибольший отклик в обществе, в СМИ и за рубежом? Что это был за рубикон – 9 августа 2020 года? Чему научил этот...
 
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