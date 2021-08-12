Мемориал «Батареи» в Борисове – каков он, памятник истории, охраняемый государством?

Источник материала: ОНТ

«Памятник охраняется государством» – это понятие официально появилось в Беларуси 95 лет назад. Среди объектов из списка 1926 года, которые не потеряли особый статус, – фрагменты земляных фортификационных сооружений начала 19 века в Борисове. Так называемые «Батареи» сегодня интегрированы в международные турмаршруты. Потенциал большой. Еще надо раскрыть.





Земля, где ступала нога реальных героев романа «Война и мир». Уж дольше двух веков не зарастают эти тропы. Для борисовчан через «Батареи» – путь на работу и домой. Порой они даже не замечают того, зачем сюда едут не только почитатели Толстого.

Светлана Рыжакова, научный сотрудник Борисовского объединенного музея: «В августе 1926 года было принято решение о признании "Батарей" памятником истории. Возводились они в конце 1811 – начале 1812 годов. Они, конечно, не были завершены, но свою определенную роль в обороне города все равно сыграли. Скорее, мы называем это "началом нашей экспозиции". Потому что два зала музея из шести посвящены войне с Наполеоном».

Искусственные валы (или «батареи»), рвы, следы «квартир» для складов. Около 1700 метров в длину и в ширину – раньше. Теперь во всем масштабе проект хитрого стратега, генерала Барклая-де-Толли – лишь на плане Борисова тех дней, когда шел Наполеон.

Тамара Кандидова, главный хранитель фондов Борисовского объединенного музея: «Тематическая коллекция "1812 год" сегодня насчитывает более 300 экспонатов. Начала формироваться эта коллекция с первых лет основания нашего музея, с 1944 года. Одно из последних поступлений – более 100 предметов военной археологии. Это фрагменты оружия, снаряжения, монеты».

Новые раритеты глазу доступны. Редчайшее явление. Для зрителей ОНТ «выпорхнул» из спецхрана «орел» одного из французских полков Великой армии. Элемент знамени датируют 1804-м. Бронзовой «птице» завидуют даже в парижских музеях.

Как на ладони и Березина, и Старый город. Еще бы подзорную трубу! Тогда точно – в лучшем виде. Есть версия, что это – то самое место, откуда смотрел вдаль полоцкий князь Борис и в 1102 году поставил крепость на левом берегу реки.

Обывателям ныне культурной столицы страны хотелось бы со временем частично реконструировать редуты, которые помнят героев «Войны и мира». Такая оpen air экспозиция. 95 лет земляные «Батареи» – памятник. Охраняется государством.

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