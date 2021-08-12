Вакцины от COVID-19 в виде назального спрея испытают на людях в Таиланде

Источник материала: ОНТ

В конце этого года власти Таиланда приступят к клиническим испытаниям двух вакцин от COVID-19 в виде назального спрея, сообщает ТАСС со ссылкой агентство Reuters.

Препараты разработаны Государственным центром генной инженерии и биотехнологий. Один из них – на базе вируса гриппа, другой – на основе аденовирусного вектора. В конце года после испытаний вакцин на мышах разработчики приступят к первой фазе клинических испытаний на людях. На март 2022 года запланирована вторая фаза тестирования.

В августе, как ожидается, начнется вторая фаза испытаний двух других таиландских вакцин – ChulaCov19, которая создана на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты, и инактивированной вакцины Университета Махидол.

Фото: depositphotos.com

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