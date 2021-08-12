Жыве Литва! Игорь Тур – о протестах в Литве, фашизме и о том, как официальный Вильнюс сам упал в яму, которую копал для Беларуси

Источник материала: ОНТ

Жыве Литва!

Только так я мог начать этот выпуск «Будет дополнено»! И я еще раз это повторю для всей политической верхушки Вильнюса – «Жыве Литва!». Но больше – никаких шуток, потому что при всем желании иронизировать над вильнюсскими непоседами, попавшими в яму, которую они вырыли для нас – поводов для шуток, на самом деле, нет. Потому что вчера в Литве были запущены процессы, которые в любом случае негативно отразятся на простых литовцах. А запущены они потому, что все очень запущено в литовской демократии. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.





Те, кто смотрит рубрику в телеэфире – в курсе всей предыстории из предыдущего репортажа, поэтому коротко – для аудитории YouTube и социальных сетей. В Литве на фоне не завершившегося скандала с мигрантами (а в ряде городов прошли митинги литовцев против возведения лагерей для беженцев из Ближнего Востока и Африки) – разгорелся скандал новый. На центральные улицы и площади Вильнюса вышли тысячи протестующих, которые недовольны политикой властей в общем и в частности – мерами по принудительной вакцинации. Об этом позже, но коротко о том, как каратели «демократической» Литвы разгоняли мирные протесты дубинками и слезоточивым газом. Официальный Вильнюс уже получил от митингующих упреки в фашизме и издевательствах над собственным народом.

И боюсь, что это только начало. И поверьте, я искренне не желаю, чтобы в Литве были беспорядки, бунты, ОМОН жестко разгонял демонстрантов, а их становилось все больше и больше, потом подтягивались внутренние войска и конфликт переходил на новую ступень эскалации… Но кажется, что все это будет. И очень скоро мы увидим и душераздирающие истории о жертвах литовского режима (а это именно режим, как бы его не наряжали в толерантное платьице демократии), и фотографии синих поп и других частей тела, и услышим приговоры для организаторов протестов – а уже задержаны десятки человек. Вопрос не в этом. А в том, что точно такие же проблемы у нас (а это именно проблемы, и пусть бы такого не случалось во всем мире)… Так вот, наши проблемы в Минске Вильнюс не только с упоением поддерживал, но и подливал масла в огонь, пытался бунты курировать и громко кричал о том, какие мы здесь, в диктатуре, нехорошие и неправильные. А сейчас, спустя год, практически день в день, Вильнюс делает то же самое.

Такое вот мнение. Интересно вот что. Если бы литовские власти чуть внимательнее смотрели ОНТ (а они там смотрят, не сомневайтесь), они бы воспользовались нашими подсказками. Я вообще считаю, что протестующие в Вильнюсе могли бы сверху потребовать трансляцию ОНТ на территории Литвы, от этого всем было бы только лучше. Мы ведь говорили обо всем этом и даже пытались предупредить вильнюсских политиков, что они подошли к яме. Я об этом коротко писал у себя в телеграм-канале:

В мае на ОНТ мы говорим, что все эти бунты и протесты вместе с «Черными книгами» и прочими кукловодскими штуками – это не свобода слова, это попытка получить свободу причинения боли и страданий другим людям. В июле говорим, что такие страны, как Литва, поощряя нарушение закона части общества в Беларуси, роет сама себе яму, ведь это читают и из собственные граждане. И литовцы, как и протестующие в Минске, начинают думать, что наличие закона не является поводом для его исполнения, а это широкий шаг к анархии. И вот вчера президент Литвы обращается к своим протестующим: миленькие мои, цитата, «Демократия - это не анархия, свобода слова - это не свобода обижать, а свобода протеста - это не свобода насилию".

Я готов никогда в своей жизни не побывать больше в Литве, но Гитанас Науседа – лицемер. Потому что когда проблемы были у нас, то говорил он другое. А как быстро товарищ Гитанас переобулся, когда к зданию парламента пришлось подгонять броневики с пулеметчиками, чтобы высвободить депутатов Сейма. Автобус с ними, кстати, литовцы забросали камнями.

В Литве жесткие разгоны демонстраций. Мы не возьмемся это осуждать, потому что нам неизвестно – может, там, в толпе, были радикалы, планирующие теракты? Ровно как и было у нас – кто-то вышел покричать, другие – драться с полицией Вильнюса, третьи – убивать. Мы не знаем. Мы знаем, как было у нас, и уже подробно об этом рассказали в эфире государственных телеканалов. В конце концов, спасение литовского утопающего – дело рук самого литовского утопающего. И – для неискушенных политикой зрителя: президент Литвы Гитанас Науседа – фигура совершенно не самостоятельная, ведь там есть два серых кардинала – политик по наследству, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните, премьер-министр страны. То есть в Литве диктатура коллективная – и во многом в этом и проблема. Но перед проблемой – о лицемерии и продажности всех этих телеграм-каналов, заваливших Беларусь новостями о протестах в Минске в августе прошлого года. Их администраторы сидят в Варшаве и Вильнюсе, и за двое суток активных протестов они опубликовали – знаете, сколько сообщений? Ноль. Они просто протесты не заметили. Я повторю фрагмент того, что показательно проигнорировали борцы за якобы демократию в Беларуси, потому что на это не было команды и денег.

Не заметили этого и в Европе. И прав был Лукашенко в понедельник во время «Большого разговора»: все эти крики о демократии – это лицемерие. Где же озабоченность Брюсселя из-за жестких разгонов акций в Литве? Где обеспокоенность о правах человека в Вильнюсе? И когда уже, наконец, против Литвы санкции введет США? У них ведь уже – то же самое, чем пытались клевать нас. Может, будет потом?.. А теперь – о причинах. Не в ковидных ограничениях дело, не в принудительной вакцинации и не в делении людей на «нормальных» (у кого есть прививка) и «второсортных» (у кого прививки нет), хотя это попахивает фашизмом очень сильно. И мигранты тоже – причина вторичная. А дело в том, что Вильнюс, Науседа, Ландсбергис, Шимоните и прочие заигрались в великих политиков. В тех, кто что-то из себя представляет на мировой арене. А это совсем не так. Литва разругалась с Китаем – да там в той Литве населения меньше, чем в одном китайском небоскребе! И пока все эти деятели занимались популистской демократической борьбой за новые портфели и власть, не было времени принимать нормальные законы для своих людей. Вот и появились нарушения прав беженцев, появились миграционные центры возле городов – а с их жителями даже не пытались это обсудить. И антиковидные меры подмахнули так, отцепно – это же просто люди, не до них сейчас. То ли дело – Тихановскую катать и на Союзное государство Беларуси и России пытаться нападать. Только вот мы в Минске год назад противостояли гибридной атаке, а Вильнюс вчера начал гибридное самоуничтожение.

Но это касается политиков. Литовцы, берегите себя. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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