Собака разгрызла лежанку, а потом сама себя поставила в угол. Посмотрите – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с самонаказанием собаки опубликовал ridus.ru .

В ролике собака разгрызла лежанку, пока никого не было дома, решила наказать себя до того, как это сделает хозяин, и встала в угол.





Пользователей Сети развеселил сознательный пес: «Ахах, как ребенок прям в угол встал», «Пап, смотри, я уже в углу. Я молодец», «Может, он просто хотел пройти сквозь стену, но не вышло», «Зато теперь ругаться не будут, только посмеются. Отличный план», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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