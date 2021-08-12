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Собака разгрызла лежанку, а потом сама себя поставила в угол. Посмотрите – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с самонаказанием собаки опубликовал
В ролике собака разгрызла лежанку, пока никого не было дома, решила наказать себя до того, как это сделает хозяин, и встала в угол.
Пользователей Сети развеселил сознательный пес: «Ахах, как ребенок прям в угол встал», «Пап, смотри, я уже в углу. Я молодец», «Может, он просто хотел пройти сквозь стену, но не вышло», «Зато теперь ругаться не будут, только посмеются. Отличный план», – писали комментаторы.
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Видео с самонаказанием собаки опубликовал ridus.ru. В ролике собака разгрызла лежанку, пока никого не было дома, решила наказать себя до того, как это сделает хозяин, и...
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