​Кто он — таинственный создатель Bitcoin Сатоши Накамото?

2008-2011: Сатоши Накамото появляется на сцене — и сходит с нее



В августе 2008 г. в сети был зарегистрирован домен bitcoin.org, а вскоре на нем было опубликовано описание (White Paper) криптовалюты Bitcoin. В качестве автора значился некий Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), причем был указан и его адрес электронной почты. Вскоре информация о проекте стала циркулировать в рассылках и на форумах любителей криптографии.



В январе 2009 г. сеть Bitcoin была запущена, и Накамото намайнил первый блок блокчейна. В этот ранний период Сатоши активно обменивался сообщениями с другими разработчиками и сотрудничал с ними над улучшением программного обеспечения для нод (узлов) сети.



В середине 2010 он отослал исходный код биткоина программисту Гэвину Андерсену и передал права на домены ряду видных членов сообщества Bitcoin — и отошел от участия в проекте. Его последние электронные письма датированы 26 апреля 2011 г. После этого — тишина.

Кстати, перед исчезновением Накамото убрал свое имя из поля авторских прав в программном обеспечении Bitcoin, то есть отказался от копирайта на исходный код, передав его сообществу разработчиков. Он действительно ушел — и, в отличие от Карлсона, не обещал вернуться.

Улики: что можно сказать о Накамото по его сообщениям?

В своем профиле на сайте P2P Foundation Накамото указал, что он родился в 1975 г. и живет в Японии. Однако мало кто верит, что он действительно японец, и вот почему.

Письма Накамото написаны явно носителем английского языка, причем в них употребляются слова и выражения, свойственные британскому английскому: например, flat (квартира, в Америке — apartment), grey (серый, в амер. англ — gray) и т. д.

Еще один важный знак — текст, включенный в самый первый блок Bitcoin. В нем говорится: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks», то есть «Газета Times, 3 января 2009: Канцлер готов одобрить второй пакет финансовой помощи банкам». Это цитата из британской газеты The Times, что еще раз указывает на возможное британское (а не американское) происхождение Накамото. Что касается смысла фразы, то цитату можно понимать как насмешку над нестабильностью традиционных банков, которым в разгар кризиса 2008-2009 г. потребовалась помощь государства.

С другой стороны в White Paper встречается и много примеров американского написания, а также и просто ошибок. Недавнее исследование стиля и орфографии Накамото показало, что он не придерживался определенного стандарта.

Хотел ли он таким образом «замести следы»? Или же за псевдонимом стоит группа программистов из Великобритании и США? Или, наконец, Сатоши — британец, но давно живет в Америке? Неизвестно.

Интересно отметить, что в своих сообщениях Накамото всегда пропускал две строки между абзацами, а не одну. Это свойственно людям старшего поколения, которые учились печатать на машинке, а не на компьютере, а также профессорам. Так что вполне возможно, что Сатоши родился гораздо раньше 1975-го года.

Можно кое-что сказать и о месте жительства Сатоши. Среди его почти что 500 сообщений на форумах почти нет отправленных в то время, когда в Японии было от 14:00 до 20:00. Либо Сатоши действительно жил в Японии и постоянно спал днем, а работал ночью, либо — что более вероятно — он жил там, где в это время была ночь, то есть в Америке.

Три претендента на роль Сатоши

Пожалуй, самое интригующее в Накамото, — это то, что он мог быть известным членом криптосообщества, который искусно скрывал — или до сих пор скрывает — что именно он изобрел биткоин. Дискуссии не прекращаются, но чаще всего всплывают два имени: Хэл Финни,Ник Сабо и Крэйг Райт.

Ник Сабо (род. В) — создатель концепции смарт-контрактов и ранней криптовалюты BitGold (2008), которая, правда, так и не увидела свет. Отмечено немало сходств в стилистике и орфографии текстов Сабо и Накамото. Однако Сабо — скорее исследователь и академик, а код Bitcoin явно писал очень талантливый программист. То есть Нику Сабо потребовался бы помощник. Правда, сам он отрицает, что он Накамото.





Хэл Финни — разработчик игр, видный участник движения «cypherpunk» (фанатов криптографии) и один из первых, кто обратил внимание на информацию о Bitcoin в рассылке. Финни стал получателем самой первой ВТС-транзакции — 10 биткоинов от Сатоши Накамото. Также опубликованы электронные письма, которыми обменивались Финни и Накамото.



К сожалению, в 2014 г. Финни скончался от бокового амиотрофического склероза (болезни Лу Герига).В одном из своих последних сообщений на форуме Bitcointalk он написал, что истинная личность Сатоши Накамото так и осталась для него загадкой.



Крэйг Райт — мы уже писали о Райте в одной из предыдущих статей . В отличие от Сабо и Финни, он как раз утверждает и настаивает, что именно он — Сатоши Накамото. Райт даже зарегистрировал авторские права на White Paper сети Bitcoin и исходный код криптовалюты. Однако пока что он не предоставил никаких доказательств, и ряд известных личностей в открытую называли его лгуном и мошенником — в том числе создатель Ethereum Виталик Бутерин.



Справедливости ради стоит сказать, что Гэвин Андерсен, которому Накамото передал исходный код в 2010, долгое время верил, что Райт — это Накамото, и говорил, что Райт это ему доказал в частном порядке. Но и Андерсен в итоге признал, что его, скорее всего, обманули.





К слову, Райт — главный вдохновитель криптовалюты Bitcoin Satoshi Vision (BSV), которая призвана воплотить в жизнь «истинное видение Сатоши» (в противоположность якобы искажающему его замысел функционалу текущей версии BTC и Bitcoin Cash). На данный момент в блокчейне BSV всего около 200 нод (у Bitcoin – свыше 83 000), и недавно торговля этой монетой была заблокирована на ряде криптобирж в связи с уязвимостями кода.



Сколько биткоинов у Сатоши?

Если Сатоши Накамото еще жив и имеет доступ к своим ранним биткоин-адресам, то он один из самых богатых людей на планете. Действительно, в первый год существования Bitcoin большую часть блоков, скорее всего, майнил именно он: другие разработчики лишь время от времени присоединялись ради эксперимента.

По некоторым оценкам , из 1,6 млн ВТС, сгенерированных в 2009 г., миллион монет пришелся на долю Сатоши. Эксперты даже более или менее определили, какие адреса принадлежат Накамото. Хранящиеся на них монеты так и не были потрачены — всего 1 148 000 ВТС. По текущему курсу это около 38 миллиардов долларов.

Возможно, Накамото давно потерял секретные ключи — или его уже нет в живых? А возможно, у него есть веская причина не пользоваться этим огромным состоянием? Как и все, что связано с создателем биткоина, это может еще на долгие годы остаться загадкой.

