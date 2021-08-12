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Швейцария расширила санкции против официального Минска

12.08.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Швейцария расширила санкции против официального Минска. Такое решение принял Федеральный Совет страны 11 августа.

Швейцарские санкции повторяют европейские, которые были приняты ЕС в июне. Они запрещают продажу, поставку или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, которое может быть использовано для мониторинга или перехвата белорусскими властями данных из интернета и телефонной связи; продажу, поставку или передачу предметов двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Также под санкциями импорт, покупка или перемещение некоторых видов продукции калийной и нефтеперерабатывающей отраслей. Кроме того Швейцария наложила ограничения на государственное предприятие «Белаэронавигация», а также три банка — Беларусбанк", «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».


«Швейцария глубоко озабочена постепенно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси и отсутствием диалога между руководством страны и гражданским обществом. Швейцария продолжает призывать Беларусь к соблюдению международных обязательств в сфере прав человека, которые включают уважением права на свободу мнений, ассоциаций и мирных собраний, к освобождению всех незаконно задержанных и к расследованию обвинений в пытках или жестоком обращении со стороны силовых структур», — говорится в сообщении Федерального Совета.


Ранее Zerkalo.io подробно разбирало секторальные санкции, введенные Евросоюзом. В документе есть оговорки, из которых следует, что фактически до конца года ограничения почти не затронут торговлю со странами ЕС по этим направлениям.
 
Теги: Минск
 
 
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Швейцарские санкции повторяют европейские, которые были приняты ЕС в июне.
 
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