Ищем карт-счет для ИП с минимальными комиссиями. Вот что предложили в банках

Источник материала: Myfin



Фото: pixabay.com

Что нам нужно?

Мы будем искать варианты с наименьшими издержками. В нашем случае речь идет сразу о нескольких платных услугах. Банки взимают плату за перевод денег с расчетного счета на карты, потому надо искать тариф РКО без комиссии за эту операцию или с небольшой комиссией.

Также деньги берут за выдачу и обслуживание карты. Обычно это небольшие суммы, хотя карты премиум-класса бывают довольно дорогими. Для нашего случая нужна карта, по которой можно снимать деньги без комиссии.

Эти пункты особенно важны потому, что многие ИП снимают через карту оборотные средства, которые потом опять фактически переходят в бизнес, и так по кругу. Таких расходов с оборота следует избегать или минимизировать их.

Какие карты здесь полезны?

Выгодней всего будут карты с бесплатным снятием наличных. Но важно, чтобы перевод денег со счета также шел без комиссии. Здесь надо обращать внимание на условия расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Еще лучше, чтобы выдача и обслуживание были бесплатными, особенно если открываешь несколько карт.

Тем, у кого есть наемные работники, стоит рассмотреть корпоративные карты. С таких карт обычно не снимают наличные, а рассчитываются за топливо, материалы, канцтовары и прочие хозяйственные расходы, а также переводят командировочные. Операции по корпоративным картам удобно контролировать через интернет-банк или мобильное приложение и вносить в учет.

Потому мы сосредоточились на поиске бесплатных вариантов и корпоративных карт, и вот какую информацию нам удалось собрать в банках.

Фото: Myfin.by

Альфа-Банк вообще предлагает много интересных вариантов для малого бизнеса. Что особенно полезно – внутри многих пакетов есть выбор услуг. Можно настроить свой продукт наилучшим образом.

Звоним оператору Альфа-Банка, рассказываем о своих потребностях. Нам предлагают карту в рамках пакета «Smart Classic». При определенных условиях она подходит нам по всем требованиям:

перечисление денег со счета на карт-счет бесплатно;

платежи по карте (разумеется) тоже бесплатны;

снятие наличных в устройствах Альфа-Банка бесплатно;

обслуживание карты тоже бесплатно при соблюдении определенных условий.

Последний пункт требует разъяснения. Карта будет бесплатной если соблюдается хотя бы одно из перечисленных ниже условий:

по ней совершается не менее 15 платежей в месяц (переводы с карты на карту не считаются);

общая сумма безналичных операций не меньше 250 руб.;

на карту зачисляется зарплата не менее 500 руб.;

средний остаток по счету карты не меньше 500 руб.;

остаток на всех счетах клиента в Альфа-Банке не меньше 5 000 руб.

Под остатком здесь понимается среднедневное количество средств на счете. Все лимиты действуют в пределах месяца. Если не соблюдается ни одно из условий, то плата за карту составит 4,90 руб.

Вывод: этот пакет может быть полностью бесплатным.

Беларусбанк: Зарплатный проект и корпоративные карты

Фото: Myfin.by

Обойти вниманием банк, отделения которого есть почти во всех населенных пунктах, мы никак не могли. Правда совершенно бесплатных вариантов без ограничений тут нет.

есть корпоративные карты, зачисление на них бесплатно, но направления расходов ограничены;

есть выгодные зарплатные проекты, но за перечисление средств по ним действует комиссия 0,35% от суммы.

Снятие денег в банкоматах Беларусбанка и Белагропробанка бесплатно, в том числе и по корпоративным картам.

У Беларусбанка есть бесплатные карты. Например – их можно открыть в рамках клубов: «Карт-бланш» , «На старт» , «Шчодры» , «Леди», «Свои». Это будут карты сроком на 2 года.

Корпоративные карты выпускают сроком на 1 год, их обслуживание стоит 30 руб.

Итак, выбор: или 0,35% от сумм переводов на обычные карты, или бесплатные переводы; или корпоративные карты с бесплатным переводом, но 30 руб. за обслуживание и ограничения по тратам.

Фото: Myfin.by

Пишем специалисту МТБанка, получаем ответ, что совершенно бесплатных вариантов по нашему запросу нет. Однако нам рекомендуют рассмотреть тариф «Инстаграм». Это для тех, кто ведет инстаграм своего бизнеса. Открыть профиль в этой сети труда не составит, потому рассмотрим предложение.

Некоторые условия этого тарифного плана:

ежегодный выпуск 2-х корпоративных карт;

бесплатное обслуживание этих карт;

плата за весь план – от 0,01 руб. до 10 руб.;

зачисление зарплаты и дохода на карты – 0,1% в первый месяц, потом – 0,3%;

снятие дохода наличными – бесплатно.

Особенно хорош этот план для тех, у кого мало операций: 5 платежных поручений проходит бесплатно, потом – по 1 руб. за перевод.

В итоге мы имеет две весьма выгодные корпоративные карты и дешевый перевод дохода.

Приорбанк: «Пакет.НЕТ»

Фото: Myfin.by

Про этот продукт мы тоже узнаем от оператора горячей линии. Пакет интересен по нескольких параметрам:

плата за открытие 9,60 руб., потом ничего платить не нужно;

в рамках пакета выдается корпоративная карта сроком на 3 года, платить за нее тоже не нужно.

Но эта корпоративная карта особенная.

нет разделения денег между расчетным счетом и счетом карты, по карте доступны все деньги на расчетном счете;

по этой карте можно вносить на счет выручку через терминалы;

можно делать платежи в ЕРИП;

можно снимать личный доход.

Однако здесь есть комиссия за снятие наличных с карты – 0,6% в банкоматах и кассах Приорбанка, а также на почте.

Но вариант все равно интересный, потому что комиссия взимается только с выдачи наличных, расчеты остаются бесплатными. И еще – держатели этих карт экономят на зачислении зарплаты на карту, по другим пакетам банка за это взяли бы 0,5% - 0,7%.

Выводы

Найти выгодную карту для ИП не так просто. Даже работники банков не могут сразу сказать, есть ли у них такие продукты, но обычно отсылают к специалистам по работе бизнесом. Однако и те обычно говорят, что «плата за зачисление средств на карты зависит от вашего тарифа».Как правило, это от 0,3 до 0,5% от суммы.

Есть также очень выгодные варианты по стартовым тарифам разных банков. Это полезно начинающим предпринимателям, но через несколько месяцев они перейдут на другие тарифы.

Лучший совет в этом отношении – обратиться в свое отделение банка и спросить о наиболее выгодном варианте вывода средств. Может быть для этого вам предложат открыть еще один счет или другой пакет услуг.

А вот вариантов вывода средств и снятия их с карты бесплатно и без всяких ограничений мы не нашли