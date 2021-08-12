Как студенты влияют на рынок аренды и сколько сейчас стоить снять квартиру в столице

Источник материала: Myfin



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Что происходит на рынке аренды в августе



В последний месяц лета начинается самое жаркое время для долгосрочной аренды. Мало кто хочет снимать квартиру заранее и платить за ее простой, несмотря на то, что хороших и доступных вариантов с каждым днем становится все меньше.

Перед новым учебным годом спрос моментально возрастает. Цифр по количеству поступивших пока нет, но представьте: в этом году план приема в вузы и колледжи составляет 94,5 тысячи человек – это больше, чем население такого города как Молодечно. И треть из них поступит именно в Минск и большое количество из них будут иногородними.

Часть студентов будет жить в общежитиях, часть снимать квартиру совместно или самостоятельно. Но уже сейчас статистика запросов по аренде столичного жилья в Яндексе и Google увеличилась сразу на 30-40%, если сравнивать с другими месяцами года.

В прошлом году количество свободных квартир на рынке значительно выросло на фоне роста доллара и средней стоимости аренды, а также появления большого количества хороших квартир из-за эмиграции их собственников. Но весной ситуация уже начала приходить к норме, а квартиросъемщики привыкают к новым ценам.

Так за март (в течение всего месяца) на Domovita.by опубликовали 4,5 тысячи объявлений о сдаче квартир в аренду в Минске. К июлю цифра постепенно снизилась до 3,2 тысяч опубликованных объявлений. Здесь также играет роль появление на рынке студентов и их родителей. Для них снять квартиру необходимость, которой никак не избежать, поэтому приходится мириться с нынешней стоимостью.

Вместе с повышением уровня спроса, этим летом растет и цена предложения. Средняя стоимость арендных квартир на Domovita.by с мая по август выросла на 7%. Цены на однушки увеличились больше всего – на 10%. А по двух- и трехкомнатным рост составил 5% и 6% соответственно.

Как сориентироваться в ценах

Не стоит рассчитывать снять комнату дешевле $100, а однушку дешевле $240 – это нижний порог адекватных цен. Варианты дешевле действительно могут быть, но с ними нужно быть осторожным.

Во-первых, можно нарваться на мошенников, поэтому не стоит платить наперед и снимать без договора. Во-вторых, такие квартиры часто с нюансами: никто не прописан (значит, будет высокая коммуналка), у дома плохое расположение или налог должен будет платить арендатор.

Дешевые варианты действительно иногда появляются. Например, освободившуюся комнату могут сдавать в квартире, которую ваш (будущий) сосед снимает уже 5 лет по цене 2016 года. Но все это стоит тщательно проверить, и все таки быть готовым к тому, что придется искать вариант дороже.

Примерная цена на аренду квартир в зависимости от местоположения и ремонта:

1-комнатные квартиры — $ 250-300;

2-комнатные квартиры — $ 280-330;

3-комнатные квартиры — $ 330-400;

Непроходная комната с обычной отделкой в районе с хорошей транспортной доступностью будет стоить в среднем $120 - $150 в зависимости от местоположения и количества комнат в квартире. Конечно, есть варианты и дороже, например в $225 обойдется комната, если вы хотите жить в сталинке с хорошим ремонтом в центре Минска .

Собрали на Domovita.by несколько примеров неплохого жилья с удобной транспортной инфраструктурой. Но предупреждаем, что в любом случае необходимо проверять саму квартиру, документы и ни в коем случае не оставлять предоплату до подписания договора.

Комнаты

Чаще всего комнаты сдаются от собственника, потому что вместо агента квартиру может показать даже будущий сосед, а с ним все равно нужно познакомиться заранее.

Комнату возле метро Институт культуры сдают за $160. Это двухкомнатная квартира в сталинке. Она находится в паре минут от метро и сразу возле трех учреждений образования.

За $155 предлагают снять комнату в трешке возле станции метро Московская . Это новый дом, так что в квартире большая площадь комнат, свежая отделка и вся необходимая техника.

Квартиры

Квартиры уже чаще сдают через агентства, чем от собственника. Стоит учитывать, что агент берет комиссию, которая регулируется тарифной сеткой Совмина. Услуги агента обойдутся примерно в 230 рублей, но оплата всегда происходит по факту, то есть вместе с подписанием договора на аренду.

Вот, например, однокомнатную квартиру на Сурганова сдают за $250 в месяц. Здесь обычная чистая отделка, а также вся необходимая мебель и техника. Квартира в 15 минутах от метро, но рядом автобусные остановки с удобными маршрутами. Также в 15 минутах находится БНТУ и БГУИР.

Двухкомнатную на двоих снимать намного выгоднее, чем однушку для одного. В шаговой доступности от метро на проспекте Независимости можно снять двушку за $330 . В квартире сделан ремонт, а из-за местоположения можно легко добраться в любую точку Минска.

C трехкомнатными еще выгоднее. Но вариантов, которые готовы сдавать студентам, не так уж и много. Арендодатели часто беспокоятся по вопросам оплаты, а также за состояние квартиры, где будут жить сразу несколько молодых людей. Чтобы убрать это недоверие, все нюансы проживания можно указать в договоре.

На Жуковского за $400 сдаются три комнаты в четырехкомнатной квартире (в одной комнате будут вещи собственника). Здесь большие площади комнат, неплохой ремонт и три станции метро в 10-15 минутах ходьбы.