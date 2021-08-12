Госдепартамент: Суверенная и независимая Беларусь — в интересах США

США разочарованы нынешним состоянием двусторонних отношений с Беларусью, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс 11 августа на брифинге в Вашингтоне.



Нед Прайс. Фото: state.gov

Он отметил, что сегодня белорусский МИД уведомил американскую сторону о сокращении штата своего посольства в Вашингтоне до пяти дипломатов и потребовал до 1 сентября провести аналогичное сокращение штата в посольстве США в Минске, передает БелаПАН .

«Режим также отозвал свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси, — сказал Прайс. — В этой ситуации важно понимать, что белорусские власти ответственны за ухудшение американо-белорусских отношений из-за репрессий в отношении белорусов и продолжающегося подавления гражданского общества, СМИ, спортсменов, студентов, юристов и других граждан».

Именно в ответ на непрекращающиеся репрессии Белый дом 9 августа объявил о введении в отношении режима Лукашенко самых сильных в истории санкций, подчеркнул Прайс.

«Суверенная, независимая Беларусь, уважающая демократическую волю своих граждан, права человека и свои международные обязательства, — это не только в интересах белорусского народа, но и в интересах США. Мы разочарованы нынешним состояниям наших отношений с Беларусью, но мы продолжим работать со своими союзниками и партнерами над продвижением наших общих целей», — сказал представитель Госдепартамента.

«Правительство США, посол Фишер и наш персонал в посольстве в Минске продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа, — заявил он. — Американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились».

9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима.

В тот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.

В санкционный список попали бизнесмены, которых считают приближенными к Александру Лукашенко, представители КГБ, Следственного комитета, Палаты представителей, ГУВД Мингорисполкома и др.

11 августа стало известно, что Минск отозвал согласие на назначение Фишер послом в Беларуси.

Джули Фишер была назначена послом в Беларуси в конце прошлого года, но так и не приехала в страну, поскольку власти не дали ей визу. Свои обязанности дипломат выполняла за границей.