Глава БПЦ 9 августа встречался с Карпенковым и Павличенко





«Во время богослужения были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира беларусскому народу и о прекращении распространения вредоносного поветрия», — сообщает официальный портал БПЦ.





Телеграм-канал BLIK делится подробностями визита владыки Вениамина. Он пообщался с курсантами первого курса факультета внутренних войск, посетил СОБР и благословил их на ратный труд.





reform.by Судя по опубликованным фото, митрополита встречали бывший глава СОБРа Дмитрий Павличенко и действующий замминистра МВД, командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков, отмечает







