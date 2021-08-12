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Глава БПЦ 9 августа встречался с Карпенковым и Павличенко
Источник материала: Партизан
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси 9 августа побывал в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, который расположен в военном городке «Уручье» рядом с воинской частью 3214 — бригадой «Спецназ» МВД.
«Во время богослужения были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира беларусскому народу и о прекращении распространения вредоносного поветрия», — сообщает официальный портал БПЦ.
Телеграм-канал BLIK делится подробностями визита владыки Вениамина. Он пообщался с курсантами первого курса факультета внутренних войск, посетил СОБР и благословил их на ратный труд.
Судя по опубликованным фото, митрополита встречали бывший глава СОБРа Дмитрий Павличенко и действующий замминистра МВД, командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков, отмечает
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси 9 августа побывал в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона,...
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