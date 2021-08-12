Источник материала: UDF



Минск , август 2020 года. Фото: АР

«В тот вечер в районе станции метро «Каменная Горка» вспыхнули массовые беспорядки. Правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек», - сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержаны жители Минска, уронившие дверь на силовиков Инцидент случился 11 августа 2020 года в Минске по улице Притыцкого.

Инцидент случился 11 августа 2020 года в Минске по улице Притыцкого.Дверь упала в паре метров от силовиков, никто не пострадал.Двум задержанным минчанам по 23 года, третьему 24. Один из них, по данным МВД, был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Молодых людей отправили в изолятор.