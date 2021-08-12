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Задержаны жители Минска, уронившие дверь на силовиков
Источник материала: UDF
Минск, август 2020 года. Фото: АР
Инцидент случился 11 августа 2020 года в Минске по улице Притыцкого.
«В тот вечер в районе станции метро «Каменная Горка» вспыхнули массовые беспорядки. Правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек», - сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.
Дверь упала в паре метров от силовиков, никто не пострадал.
Двум задержанным минчанам по 23 года, третьему 24. Один из них, по данным МВД, был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Молодых людей отправили в изолятор.
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Инцидент случился 11 августа 2020 года в Минске по улице Притыцкого.
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