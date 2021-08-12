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Задержаны жители Минска, уронившие дверь на силовиков

12.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержаны жители Минска, уронившие дверь на силовиков
Минск, август 2020 года. Фото: АР
Белорусская милиция задержала трех жителей Минска, их обвиняют в том, что во время акции протеста в августе прошлого года они сбросили на силовиков деревянную дверь с балкона.

Инцидент случился 11 августа 2020 года в Минске по улице Притыцкого.

«В тот вечер в районе станции метро «Каменная Горка» вспыхнули массовые беспорядки. Правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек», - сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.



Дверь упала в паре метров от силовиков, никто не пострадал.

Двум задержанным минчанам по 23 года, третьему 24. Один из них, по данным МВД, был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Молодых людей отправили в изолятор.
 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент случился 11 августа 2020 года в Минске по улице Притыцкого.
 
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