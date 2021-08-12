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На журналиста Невзорова совершено напаление в Петербурге

12.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На журналиста Невзорова совершено напаление в Петербурге
Кадр из видео
Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик».

На видео, которым сопровождается пост, видно, как молодой человек подходит к Александру Невзорову и даёт ему пощечину. Нападавшего оттащил охранник.

Инцидент произошел во время раздачи автографов — журналист представлял свою книгу.

 
 
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Инцидент произошел во время раздачи автографов — журналист представлял свою книгу.
 
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