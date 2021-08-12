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На журналиста Невзорова совершено напаление в Петербурге
Источник материала: UDF
Кадр из видео
На видео, которым сопровождается пост, видно, как молодой человек подходит к Александру Невзорову и даёт ему пощечину. Нападавшего оттащил охранник.
Инцидент произошел во время раздачи автографов — журналист представлял свою книгу.
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Инцидент произошел во время раздачи автографов — журналист представлял свою книгу.
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