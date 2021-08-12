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Собчак вычислила стоимость красного платья Кабаевой с домашнего видео

12.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Собчак вычислила стоимость красного платья Кабаевой с домашнего видео
Алина Кабаева
Знаменитая в прошлом художественная гимнастка Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на телевидении. В эфире телеканала "Россия 1" она прокомментировала ситуацию с сестрами Диной и Ариной Авериными, которых, как утверждают специалисты, засудили на Олимпиаде в Токио.

При этом многие обратили внимание на наряд 38-летней Алины Кабаевой. На ней было элегантное красное платье. Не осталась в стороне и телеведущая Ксения Собчак, которая попыталась вычислить стоимость платья экс-депутата Госдумы.


По мнению журналистки, Кабаева для выхода в эфир нарядилась в платье люксового бренда. Модель прошлого сезона весна-лето. Она обошлась гимнастке в 253 500 рублей, уверена Собчак.

Собчак вычислила стоимость красного платья Кабаевой с домашнего видео

Также она опубликовала скриншот изделия в своем Telegram-канале.

"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", - отметила журналистка
.

В эфир олимпийская чемпионка по художественной гимнастике вышла накануне, 10 августа. Она прокомментировала скандал на Олимпиаде в Токио, где российская гимнастка Дина Аверина получила серебряную медаль, а золотую судьи отдали израильтянке Линой Ашрам. Кабаева считает, что судьи намеренно занизили баллы российской спортсменки, при этом Кабаева указала на странности при подсчете очков.

"То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, идеально работала с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, Линой хорошая гимнастка, хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры", - высказалась 38-летняя Кабаева.
 
 
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«Подготовка на высшем уровне», - считает журналистка.
 
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