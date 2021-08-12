Источник материала: UDF



Алина Кабаева





"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", - отметила журналистка

"То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, идеально работала с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, Линой хорошая гимнастка, хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры", - высказалась 38-летняя Кабаева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Собчак вычислила стоимость красного платья Кабаевой с домашнего видео «Подготовка на высшем уровне», - считает журналистка.

При этом многие обратили внимание на наряд 38-летней. На ней было элегантное красное платье. Не осталась в стороне и телеведущая, которая попыталась вычислить стоимость платья экс-депутата Госдумы.По мнению журналистки, Кабаева для выхода в эфир нарядилась в платье люксового бренда. Модель прошлого сезона весна-лето. Она обошлась гимнастке в 253 500 рублей, уверена Собчак.Также она опубликовала скриншот изделия в своем Telegram-канале.В эфир олимпийская чемпионка по художественной гимнастике вышла накануне, 10 августа. Она прокомментировала скандал на Олимпиаде в Токио, где российская гимнасткаполучила серебряную медаль, а золотую судьи отдали израильтянке. Кабаева считает, что судьи намеренно занизили баллы российской спортсменки, при этом Кабаева указала на странности при подсчете очков.