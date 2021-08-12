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Белорусские силовики во время акций протеста у здания Национального собрания. Фото: Reuters

«Настоящему времени»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-начальник отдела ГУБОПиК: Лукашенко чуть ходит, ему на самом деле подыскивают двойников Потом двойников демонстрируют на государственном телевидении.

— Я так понимаю, это для каких-то постановочных съемок. Всем известно, что у диктатора сейчас какие-то проблемы со здоровьем, появляется много видео, где он чуть ли не падает, хромает, чуть ходит. Возможно, для поддержания у народа какой-то видимости, что с диктатором все в порядке, подыскивают каких-то двойников. На самом деле подыскивают двойников, одевают в одежду, похожую на его, и делают постановочные съемки, которые потом демонстрируют на государственном телевидении.