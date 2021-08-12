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Экс-начальник отдела ГУБОПиК: Лукашенко чуть ходит, ему на самом деле подыскивают двойников

12.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-начальник отдела ГУБОПиК: Лукашенко чуть ходит, ему на самом деле подыскивают двойников
Белорусские силовики во время акций протеста у здания Национального собрания. Фото: Reuters
Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил Александр Азаров, экс-начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси.

— Опубликована интересная аудиозапись, где Кубраков, министр МВД, просит найти человека, похожего по комплекции на Лукашенко, и одеть его в черную форму. Вы понимаете, о чем этот разговор, зачем был нужен такой двойник?

— Я так понимаю, это для каких-то постановочных съемок. Всем известно, что у диктатора сейчас какие-то проблемы со здоровьем, появляется много видео, где он чуть ли не падает, хромает, чуть ходит. Возможно, для поддержания у народа какой-то видимости, что с диктатором все в порядке, подыскивают каких-то двойников. На самом деле подыскивают двойников, одевают в одежду, похожую на его, и делают постановочные съемки, которые потом демонстрируют на государственном телевидении.
 
 
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Потом двойников демонстрируют на государственном телевидении.
 
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