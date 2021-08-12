|
Экс-начальник отдела ГУБОПиК: Лукашенко чуть ходит, ему на самом деле подыскивают двойников
Источник материала: UDF
Белорусские силовики во время акций протеста у здания Национального собрания. Фото: Reuters
— Опубликована интересная аудиозапись, где Кубраков, министр МВД, просит найти человека, похожего по комплекции на Лукашенко, и одеть его в черную форму. Вы понимаете, о чем этот разговор, зачем был нужен такой двойник?
— Я так понимаю, это для каких-то постановочных съемок. Всем известно, что у диктатора сейчас какие-то проблемы со здоровьем, появляется много видео, где он чуть ли не падает, хромает, чуть ходит. Возможно, для поддержания у народа какой-то видимости, что с диктатором все в порядке, подыскивают каких-то двойников. На самом деле подыскивают двойников, одевают в одежду, похожую на его, и делают постановочные съемки, которые потом демонстрируют на государственном телевидении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потом двойников демонстрируют на государственном телевидении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)