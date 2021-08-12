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«Доллар ждет обнуление»: эксперт спрогнозировал обвал валюты в ближайшем будущем

12.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Доллар ждет обнуление»: эксперт спрогнозировал обвал валюты в ближайшем будущем
Иллюстративное фото
Соединенные Штаты вплотную подошли к крупнейшему экономическому краху за всю свою историю. Об этом рассказал известный российский экономист Валентин Катасонов в интервью YouTube-каналу «День ТВ».

Эксперт полагает, что важнейшей проблемой США, которая сейчас угрожает разрастанием в государстве крупнейшего кризиса с эпохи Великой депрессии, выступают высокие темпы ускорения инфляции. Рост этого показателя, как отметил Валентин Катасонов, в актуальный период вызван политикой количественного смягчения. Ее начали широко проводить еще с 2008 года, когда во всех странах возник финансовый кризис.

Американское правительство вместо того, чтобы дать обанкротиться десяткам малоэффективных банков, инвестфондов и рейтинговых агентств, приступило к печати все новых и новых долларов, заливая экономику огромным количеством ничем не обеспеченных денег. В итоге денежная масса стала избыточной. Ее начали выводить за рубеж, но емкостей этого способа не хватило, поэтому прибегать к этой мере постоянно не представлялось возможным.


В результате фактически единственным методом разрешения сложившейся ситуации выступает тотальное «обнуление» доллара, то есть списание всех задолженностей, выраженных в этой валюте. То, чем такого рода операция может вылиться в масштабах всей планеты, сейчас можно только предполагать. Но вероятнее всего это вызовет огромные потрясения, которые еще до настоящего времени не видело ни одно государство в мире, считает эксперт.
 
 
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Эксперт полагает, что важнейшей проблемой США станут высокие темпы ускорения инфляции.
 
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