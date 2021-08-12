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Судан решил выдать бывшего диктатора Омара аль-Башира суду в Гааге

12.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Судан решил выдать бывшего диктатора Омара аль-Башира суду в Гааге
Омар аль-Башир
Правительство Судана решило выдать бывшего президента Омара аль-Башира, который руководил страной почти 30 лет, Международному уголовному суду в Гааге, пишет CNN.

Аль-Башира хотят судить за военные преступления и геноцид в Дарфуре. Ордер на его арест был выдан еще в 2009-2010 годах, когда аль-Башир еще занимал пост президента.

Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур, который вспыхнул в 2003 году.

Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств.

Аль-Башир ушел в отставку только в 2019 году на фоне массовых протестов.
 
 
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Аль-Башир ушел в отставку только в 2019 году на фоне массовых протестов.
 
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