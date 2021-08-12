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Судан решил выдать бывшего диктатора Омара аль-Башира суду в Гааге
Источник материала: UDF
Омар аль-Башир
Аль-Башира хотят судить за военные преступления и геноцид в Дарфуре. Ордер на его арест был выдан еще в 2009-2010 годах, когда аль-Башир еще занимал пост президента.
Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур, который вспыхнул в 2003 году.
Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств.
Аль-Башир ушел в отставку только в 2019 году на фоне массовых протестов.
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Аль-Башир ушел в отставку только в 2019 году на фоне массовых протестов.
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