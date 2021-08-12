Источник материала: UDF



Омар аль-Башир

пишет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Судан решил выдать бывшего диктатора Омара аль-Башира суду в Гааге Аль-Башир ушел в отставку только в 2019 году на фоне массовых протестов.

хотят судить за военные преступления и геноцид в Дарфуре. Ордер на его арест был выдан еще в 2009-2010 годах, когда аль-Башир еще занимал пост президента.Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур, который вспыхнул в 2003 году.Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств.Аль-Башир ушел в отставку только в 2019 году на фоне массовых протестов.