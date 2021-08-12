«Челси» победил «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА

ФК «Челси» в серии пенальти обыграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1, пен. — 6:5.



Фото: twitter.com/ChelseaFC

Основное время встречи в Белфасте и экстратаймы не выявили победителя. На 27-й минуте забил Зиех из «Челси». На 73-й Морено отквитал этот гол. В серии пенальти командам потребовалось по семь попыток, в которых точнее были игроки английского клуба.