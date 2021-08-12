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«Челси» победил «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА

12.08.2021 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ФК «Челси» в серии пенальти обыграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1, пен. — 6:5.

«Челси» победил «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА
Фото: twitter.com/ChelseaFC

Основное время встречи в Белфасте и экстратаймы не выявили победителя. На 27-й минуте забил Зиех из «Челси». На 73-й Морено отквитал этот гол. В серии пенальти командам потребовалось по семь попыток, в которых точнее были игроки английского клуба.

 
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ФК «Челси» в серии пенальти обыграл «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1, пен. — 6:5.
 
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