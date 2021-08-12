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Соболенко победила Слоан Стивенс на турнире в Монреале

12.08.2021 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила Слоан Стивенс в матче 1/16 финала турнира в Монреале — 7:6, 4:6, 6:4.

Соболенко победила Слоан Стивенс на турнире в Монреале
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко (Беларусь, 3 ВТА) — Слоан Стивенс (США, 62 ВТА) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

12 августа Соболенко сразится с Ребеккой Марино из Канады (220 ВТА).

 
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Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила Слоан Стивенс в матче 1/16 финала турнира в Монреале — 7:6, 4:6, 6:4.
 
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