США: Посол Фишер продолжит работу в поддержку народа Беларуси

Посольство США в Минске сообщает, что назначенный посол Джули Фишер и сотрудники посольства в Минске продолжат работу для беларусского народа.





«Сегодня режим Лукашенко ответил угрозами, попытками запугивания и дальнейшим сокращением пространства для диалога. Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на режиме — на его неспособности позволить независимым голосам прозвучать в Беларуси и его нежелании соблюдать международные обязательства», – говорится в заявлении.





«Правительство Соединенных Штатов, посол Джули Фишер и сотрудники посольства США в Минске продолжат работу в поддержку народа Беларуси. Американские дипломаты будут продолжать взаимодействовать с беларусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились.





reform.by Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с элементами гражданского общества и независимыми СМИ в поддержку основных свобод народа Беларуси», – цитирует заявление





США напомнили о шагах, необходимых, по мнению Вашингтона, для разрешения кризиса в Беларуси. Это освобождение всех политзаключенных, проведение всеобъемлющего диалога с оппозиций и гражданским обществам и проведение свободных и справедливых выборов под международным наблюдением.





Напомним, сегодня МИД Беларуси, реагируя на введение Вашингтоном санкций, отозвал свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси. США также предложено сократить численность персонала посольства в Минске до пяти человек. Кроме этого, Беларусь приостанавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США.



