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США: Посол Фишер продолжит работу в поддержку народа Беларуси

12.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство США в Минске выступило с заявлением после решения Беларуси отозвать согласие на назначение Джули Фишер послом в Минске, а в Госдепе в Вашингтоне рассказали, кто виноват в ухудшении отношений между Беларусью и США.

США: Посол Фишер продолжит работу в поддержку народа Беларуси
Посольство США в Минске сообщает, что назначенный посол Джули Фишер и сотрудники посольства в Минске продолжат работу для беларусского народа.

«Сегодня режим Лукашенко ответил угрозами, попытками запугивания и дальнейшим сокращением пространства для диалога. Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на режиме — на его неспособности позволить независимым голосам прозвучать в Беларуси и его нежелании соблюдать международные обязательства», – говорится в заявлении.

«Правительство Соединенных Штатов, посол Джули Фишер и сотрудники посольства США в Минске продолжат работу в поддержку народа Беларуси. Американские дипломаты будут продолжать взаимодействовать с беларусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились. 

Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с элементами гражданского общества и независимыми СМИ в поддержку основных свобод народа Беларуси», – цитирует заявление reform.by

США напомнили о шагах, необходимых, по мнению Вашингтона, для разрешения кризиса в Беларуси. Это освобождение всех политзаключенных, проведение всеобъемлющего диалога с оппозиций и гражданским обществам и проведение свободных и справедливых выборов под международным наблюдением.

Напомним, сегодня МИД Беларуси, реагируя на введение Вашингтоном санкций, отозвал свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси. США также предложено сократить численность персонала посольства в Минске до пяти человек. Кроме этого, Беларусь приостанавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США.

Госдеп рассказал, кто виноват в ухудшении отношений между Беларусью и США

Решение белорусских властей прокомментировал 11 августа во время брифинга глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По мнению Вашингтона, именно белорусские власти виновны в ухудшении отношений между Беларусью и США. Нед Прайс обосновал это продолжающимися репрессиями в отношении гражданского общества, независимых СМИ, спортсменов, студентов, адвокатов и других граждан. Эти события, по словам главы пресс-службы, стали одной из причин введения 9 августа этого года жестких санкций в отношении официального Минска, передает zerkalo.io.

— Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления белорусов. Американские дипломаты продолжат взаимодействие с белорусами, включая лидеров демократического движения, СМИ, студентами и представителями других групп, где бы они ни находились, — сообщил Нед Прайс.

В понедельник, напомним, президент США Джозеф Байден подписал указ, расширяющий санкции в отношении официального Минска.

В документе указано, что меры приняты в связи с «многолетними действиями белорусских властей, направленными на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, вытекающие из сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года и ее последствий: уничтожение политической оппозиции, организаций гражданского общества, а также создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок».

Все это, по мнению Джо Байдена, создает угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Под санкции попали ОАО «Беларуськалий», Национальный олимпийский комитет, крупные бизнесмены, которые поддерживали Лукашенко, а также пятнадцать компаний из энергетического, строительного, табачного, транспортного и банковского секторов белорусской экономики.

На следующий день пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что «Беларусь в долгу не останется».

— Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры, — сказала пресс-секретарь.

Джули Фишер была назначена послом США в Минске в декабре прошлого года. Это произошло спустя 11 лет после отзыва своих послов Минском и Вашингтоном. Однако в Минск дипломат так и не доехала. Фишер объясняла это тем, что у нее нет белорусской визы, с которой она могла бы въехать в страну. 

В ответ на это глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял что официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси».

В итоге отношения Беларуси и США вновь откатились к наиболее «холодным» временам: штат американского посольства по требованию белорусской стороны сокращали до 5 человек в марте 2008 года после введения Соединенными Штатами санкций в отношении госконцерна «Белнефтехим».
 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Минске выступило с заявлением после решения Беларуси отозвать согласие на назначение Джули Фишер послом в Минске, а в Госдепе в Вашингтоне...
 
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