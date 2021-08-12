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Николаю Статкевичу — 65 лет

12.08.2021 08:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Николаю Статкевичу — 65 лет
Фото: nn.by
Сегодня Николаю Статкевичу исполняется 65 лет. Однако он встречает день рождения за решеткой.

Политика задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на Комаровку на предвыборный пикет.

С 23 июня Николая Статкевича судят в гомельском СИЗО-3 вместе с Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Дмитрием Поповым, Артемом Сакавым и Владимиром Цыгановичем.

Их обвиняют в»организации беспорядков в Беларуси в период подготовки и проведения президентских выборов 2020 года».
 
 
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Политика задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на Комаровку на предвыборный пикет.
 
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