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Николаю Статкевичу — 65 лет
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Политика задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на Комаровку на предвыборный пикет.
С 23 июня Николая Статкевича судят в гомельском СИЗО-3 вместе с Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Дмитрием Поповым, Артемом Сакавым и Владимиром Цыгановичем.
Их обвиняют в»организации беспорядков в Беларуси в период подготовки и проведения президентских выборов 2020 года».
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Политика задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на Комаровку на предвыборный пикет.
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