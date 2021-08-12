Эксперт о том, почему экономика Украины остается в такой плачевной ситуации при помощи со стороны МВФ

Источник материала: ОНТ

Почему экономика Украины остается в такой плачевной ситуации при формальной помощи со стороны Международного валютного фонда? Кто заинтересован в том, чтобы страна продолжала оставаться в зависимости от валютных вливаний? У украинского общества начинают открываться глаза на происходящее за политическими кулисами.

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