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Вертолет упал на Камчатке: на борту были 16 человек, 8 из них не найдены
Источник материала: ОНТ
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа. Вертолет Центра медицины катастроф вылетел к месту падения,
Спасатели региональной поисково-спасательной базы вылетели на место.
В пресс-службе Кроноцкого заповедника сообщили, что вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро».
Авиакомпания «Витязь-Аэро» осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, а также пассажирские перевозки туристов в труднодоступные районы, работает с 2009 года. Более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2 есть в парке компании.
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На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа. Вертолет Центра медицины катастроф вылетел к месту падения, сообщает ТАСС со ссылкой на...
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