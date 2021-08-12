Вертолет упал на Камчатке: на борту были 16 человек, 8 из них не найдены

Источник материала: ОНТ

На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа. Вертолет Центра медицины катастроф вылетел к месту падения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по Камчатки.





Спасатели региональной поисково-спасательной базы вылетели на место.

В пресс-службе Кроноцкого заповедника сообщили, что вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро».

Авиакомпания «Витязь-Аэро» осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, а также пассажирские перевозки туристов в труднодоступные районы, работает с 2009 года. Более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2 есть в парке компании.













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