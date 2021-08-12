Конституционная комиссия работает над проектом изменений в Основной закон

Источник материала: ОНТ

Проект изменений в свод законов Беларуси представят до 1 сентября. Конституционная комиссия продолжает доработку по поручению Президента. Началась вторая часть работы над документом.

Итоги первой Александр Лукашенко подвел 30 июля. Теперь с учетом замечаний Главы государства и более чем тысячи общественных мнений, комиссия обсуждает актуальные пункты обновленной Конституции. Отдельный импульс процессу придали тезисы, звучавшие во время недавнего «Большого разговора» с журналистами.

Кроме статуса ВНС, обсуждается тезис о суверенитете, предложение об отмене смертной казни и избрание судей Конституционного суда. Окончательный вариант документа будет вынесен на референдум зимой.

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