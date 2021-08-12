День 12 августа в истории: открылся парк отдыха им. М. Горького в Москве, первый компьютер поступил в продажу

Источник материала: ОНТ

В этот день в 1928 году в Москве торжественно открылся парк культуры и отдыха. В 1932 году, когда в СССР из эмиграции вернулся писатель Максим Горький, парку присвоили его имя. Эта традиция перенеслась на весь Советский Союз, например, минскому центральному парку тоже дали имя Горького. И московский, и минский парки сохранили это название по сей день.

В 1949 году родился один из величайших рок-гитаристов мира Марк Нофлер, лидер группы Дайр Стрэйтс, гремевшей в 80-е. Именно ему удалось первому воспроизвести на электрогитаре звучание акустической. Также Нофлер известен тем, что практически не использует при игре медиатор, а играет только кончиками пальцев.

И в этот день в 1981 году в продажу поступила первая массовая модель персонального компьютера. IBM PC мог похвастаться памятью 16 килобайт, тогда это казалось ужасно много. Стоила новинка полторы тысячи долларов, а выпускалась шесть лет.

Фото: depositphotos.com

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