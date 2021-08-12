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Эксперт о проблеме в литовском обществе – недоверии людей к власти
Источник материала: ОНТ
Ситуацию обсуждают в экспертном сообществе. И приходят к мнению, что проблема глубже, нежели чем в плоскости вакцинации или ситуации с мигрантами. Она заключается в стремительно растущем недоверии людей к власти, которая не может показать ничего, кроме некомпетентности и откровенной беспомощности. Петь под дудку западных кураторов удавалось довольно долго и без проблем, но, когда проблемы начались, все посыпалось, как карточный домик.
Подробности смотрите в видео.
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Ситуацию обсуждают в экспертном сообществе. И приходят к мнению, что проблема глубже, нежели чем в плоскости вакцинации или ситуации с мигрантами. Она заключается...
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