Эксперт о проблеме в литовском обществе – недоверии людей к власти

Источник материала: ОНТ

Ситуацию обсуждают в экспертном сообществе. И приходят к мнению, что проблема глубже, нежели чем в плоскости вакцинации или ситуации с мигрантами. Она заключается в стремительно растущем недоверии людей к власти, которая не может показать ничего, кроме некомпетентности и откровенной беспомощности. Петь под дудку западных кураторов удавалось довольно долго и без проблем, но, когда проблемы начались, все посыпалось, как карточный домик.

Подробности смотрите в видео.

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