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«Демократия» по-литовски: полицейское насилие, политическое преследование и давление на свободу слова

12.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Демократия» по-литовски: полицейское насилие, политическое преследование и давление на свободу слова

Ситуация в Литве, похоже, выходит из-под контроля властей. Они допускают одну ошибку за другой – и не успевают справляться с последствиями. А те нарастают, как снежный ком.

После недавнего жесткого разгона у здания Сейма, стало понятно: масштабы общественно-политического кризиса растут. Люди больше не верят чиновникам. Принудительная вакцинация, отсутствие свободы выбора – и все на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Литовцы вышли заявить о некомпетентности Сейма и на себе испытали, что такое права человека, о которых так любят говорить в Вильнюсе. В ответ на попытку безоружных людей воспользоваться свободой слова в ход пошли дубинки и слезоточивый газ.

Но и это еще не все: участников митинга будут преследовать. Досудебное расследование уже началось, самым активным грозит до 6 лет тюрьмы. Реакция – прямо противоположная той, которую демонстрировал Вильнюс во время беспорядков в Беларуси в августе прошлого года. Куда девается демократия и либерализм, когда люди выходят на улицы в самой Литве? Вопрос риторический, видимо, поэтому он не звучал ни из Брюсселя, ни из Вашингтона. Полицейское насилие ожидаемо осталось без реакции тех, кто любит рассуждать о человеческих ценностях. В то время, как сами литовцы начинают понимать, что политика двойных стандартов теперь коснулась их самих. Председатель Социалистического фронта Литвы открыто назвал жестокие действия властей возрождением фашизма. А происходящее в стране – политическими репрессиями. В довершение всего, накануне Сейм одобрил ограничительные меры для непривившихся. Те, что и стали причиной негодования.

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Ситуация в Литве, похоже, выходит из-под контроля властей. Они допускают одну ошибку за другой – и не успевают справляться с последствиями. А те нарастают, как...
 
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