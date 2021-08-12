Гороскоп на 12 августа: Раки получат деньги, неприятная ситуация на дороге у Водолеев, все двери открыты для Тельцов

Источник материала: ОНТ

Звезды рекомендуют Овнам распрощаться со всем, что вам мешает двигаться вперед. Активно приступайте к реализации своих идей. В сложных моментах прислушивайтесь к своей интуиции.

Тельцам захочется бежать навстречу приключениям. Для вас сегодня будут открыты любые двери. Постарайтесь найти правильный подход к каждому занятию, чтобы избежать проблем.

Пора расставлять приоритеты и менять модель поведения Близнецам. Эти нововведения помогут вам во всех сферах жизни. Главное – не расстраиваться, если что-то пойдет не так.

Раки держат курс на выгодные задачи и разговоры – сегодня вы сможете получить неплохие деньги. Любая информация будет для вас полезной. Звезды напоминают вам о хобби, которое вам нравилось.

Львам не стоит откладывать решение проблем со здоровьем. В последнее время ваш иммунитет подводит. Полезно в этот день заняться спортом и сбросить накопленный стресс.

Девы охотно проведут время в кругу близких и любимых, чтобы узнать о том, что у них в настоящем и будущем. Затроньте в разговоре важные для вас темы и попробуйте найти ответы на волнующие вопросы.

Весам звезды советуют перенести ответственные дела на вторую половину дня, когда негативные тенденции сменятся позитивными. В этот период на помощь могут прийти коллеги и друзья.

У Скорпионов все будет получаться, а каждое дело заканчиваться успехом. А после эмоционального дня полезными будут прогулки на свежем воздухе.

Сегодня Стрельцам необходимо завершить проект, над которым вы работали несколько месяцев. У вас еще есть возможность реализовать предложения коллег.

Финансовые задачи предстоит решать Козерогам. Звезды советуют вам быть максимально смелыми и браться за самые сложные дела – у вас точно все получится.

Сообразительность понадобится Водолеям. Автомобилисты могут попасть в неприятную ситуацию на дороге. На личном фронте у вас все прекрасно, только научитесь слушать своего партнера.

У Рыб хороший день, чтобы начать что-то новое. Сегодня ваша активность не будет знать предела. Вы сможете найти альтернативные варианты и легкие пути для выполнения дел.

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