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В чем особенности сервиса авто для коммерческой эксплуатации
12.08.2021 09:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Помните те времена, когда водитель грузовика или автобуса обязательно должен был разбираться в техническом устройстве автомобиля и уметь в дороге чинить поломки? Это все в прошлом: сейчас водитель обязан только следить за дорогой, а для обслуживания современных автомобилей на сервисе имеется оборудование, которое связывает автомобиль напрямую с заводом.
Мы съездили посмотреть, как обслуживается коммерческая техника
«Есть аппарат, который работает на грануляте скорлупы грецкого ореха»: как устроен дилерский автосервис
— Чем отличается сервисное обслуживание коммерческой техники от обслуживания машин личного пользования?
— С точки зрения обслуживания — ничем. Для нас не имеет значения, кто владелец автомобиля — частное лицо или компания. Каждый автомобиль обслуживается по чек-листам завода-изготовителя: механик «проходит» по пунктам, и все, что прописано в регламенте, проверяет и заменяет.
Но у каждой модели свои регламентные работы. Условно говоря, чек-листы у Polo и Crafter разные: в легковом авто инспекционный сервис проводится через 15 тыс. километров, а у семейства коммерческой техники — через 20 тыс. километров.
Также нужно понимать, что производитель закладывает в регламент базовые вещи, а дальше нужно смотреть еще и режим эксплуатации автомобиля. Если автомобиль ездит по пыльным грунтовым дорогам, то воздушный фильтр нужно менять чаще. Частая езда с прицепом, по горной местности, на короткие поездки — все это требует разного обслуживания.
— Cервисом коммерческой техники занимаются отдельные специалисты?
— Специального подразделения по ремонту коммерческих автомобилей у нас нет. Но есть некая специализация мастеров, которая связана с тем, что подъемник для легковой машины — на 3,5 тонны, а для большого буса — 5−6 тонн. И так как у нас механики закреплены за рабочими местами, то на более мощных подъемниках они чаще обслуживают коммерческую технику. Но это не значит, что этот же механик не сможет отремонтировать и обслужить легковой автомобиль.
— Что за формат сервиса — ServicePlus?
— Этот формат предполагает соблюдение комплекса стандартов от завода-изготовителя, направленного на удовлетворение пожеланий наших клиентов — владельцев бизнесов в отношении обслуживания их автопарка коммерческой техники Volkswagen. А именно это означает, что предприятие способно произвести полный комплекс обслуживания для любой модели коммерческого автомобиля Volkswagen, включая самую длиннобазную и при этом с самой высокой крышей и самую тяжелую модификацию Crafter (т.к. есть требования по габаритам въездных ворот и рабочего места, а также требования к грузоподъемности подъемников). Также предприятие должно предоставить индивидуальный сервис для клиентов с парком коммерческих автомобилей (флит-клиентов). Например, возможность обслужить или произвести ремонт автомобиля в приоритетном порядке за рамками стандартного рабочего времени. У нас даже был опыт обслуживания автомобилей маршрутных такси и служб доставки ночью. Как правило, для флит-клиентов предоставляется персональный консультант сервиса, который персонально их ведет и помогает.
Кроме регламентов от завода мы разработали свой расширенный чек-лист по дополнительной проверке автомобиля. Таким образом, на официальном сервисе клиент может получить максимальную картину состояния своего автомобиля.
— Какое оборудование сейчас используется в сервисе?
— В сегодняшних машинах очень много датчиков и устройств (например, пассивной безопасности), которые нужно поддерживать в рабочем состоянии. И это одним набором гаечных ключей не сделаешь.
От завода приходят рекомендации по приобретению оборудования, и мы как официальный дилерский сервис должны его покупать, несмотря на большую стоимость — чтобы соответствовать определенным требованиям и обеспечивать качественный ремонт автомобилей Volkswagen по технологии завода-изготовителя.
Например, на стенде развал-схождения у нас установлено уникальное оборудование для калибровки систем пассивной безопасности. И если мы меняем ветровое стекло, то потом обязательно проверяем и калибруем камеру, которая должна работать в автомобиле правильно.
Или вот купили специальный прибор, который позволяет чистить нагар на клапанах без снятия головки блока. Он работает на грануляте скорлупы грецкого ореха: металл не повреждается, нагар снимается, а образовавшаяся пыль потом сгорает.
Сейчас пошли автомобили с матричными светодиодными фарами — для их регулировки мы приобрели отдельный прибор.
В диагностическом оборудовании тоже периодически обновляем программное обеспечение, поддерживая его актуальное состояние.
Сейчас активно готовимся к приему электрических автомобилей — в 2023–2025 годах они должны и у нас появиться в продаже.Мы обязаны все это закупать, чтобы работать по стандартам завода-изготовителя — именно это, наряду с выполнением ремонта и обслуживанием по технологии, в первую очередь отличает дилерское предприятие от обычных гаражных мастерских.
Но нужно понимать, что мы закупаем оборудование для тех автомобилей, которые продаются в Беларуси.
— А если на сервис приедет модель, купленная в других странах?
— Тогда смотрим: если можем отремонтировать — то делаем и несем ответственность. Если нет — рекомендуем клиенту обратиться за обслуживанием в соседние страны, где эту модель способны отремонтировать, направляя к коллегам в Польшу, Литву или Россию, партнерские связи у нас налажены. Но за все время работы такие случаи были единичными — диагностическое оборудование универсально, а технологии проведения ремонта и обслуживания у нас есть.
А вообще наша задача — обслуживать клиента, и здесь нет ограничительных рамок, что это только на территории Беларуси. Наши клиенты попадали в неприятные ситуации и в других странах, и по программам помощи в пути мы решали их проблемы.
«У каждой компании свой тайминг, и мы подстраиваемся»: как бизнес использует сервис
— Как много автомобилей Volkswagen, которые эксплуатируются бизнесом, обслуживаются на фирменном сервисе во время гарантии и после ее истечения?
— Из тех машин, что мы обслуживаем, только 50% находятся в гарантийном периоде. Еще 50% обслуживаются уже после гарантии.
— Все «гарантийные» приезжают на официальный сервис?
— Грузовые «бусы» — как правило, все. А вот автомобили, которые работают в такси, мы редко видим. Но там другая модель бизнеса — владельцы считают расходы на 100 километров пробега, годовые пробеги у автомобилей большие, и используется автомобиль только два-три года. Поэтому на официальном сервисе зачастую экономят, осознанно жертвуя гарантийным обслуживанием. Хотя и для них у нас есть специальные предложения для обслуживания.
— Как привлекаете компании не отказываться от обслуживания машин на фирменном сервисе и после окончания гарантии?
— Ездить к нам на обслуживание или нет — это решение собственника автомобиля. Да, мы чуть дороже, но зато несем ответственность, предоставляя гарантию, даем подменные автомобили, у нас есть доставка водителей, консьерж-сервис и много-много всяких полезных опций. Проходя обслуживание у нас по регламенту, автомобиль получает право на пользование программой «Гарантия мобильности» на период до следующего ТО по регламенту.
Предлагаем компаниям купить продленную гарантию — расширить ее на пробег или на определенный период. На мой взгляд, это выгодно — минимизирует риски, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля в постгарантийный период. И если в парке компании несколько машин, и хоть одна будет отремонтирована по этой расширенной гарантии, то затраты окупятся.
Опять же, есть формат ServicePlus, о котором мы говорили выше.
У нас есть возможность прописывать индивидуальные условия в договоре. Компании, с которыми мы уже долго работаем, нам доверяют, и им проще иметь такой договор и в случае поломки быть уверенными, что автомобиль будет быстро отремонтирован.
Еще предлагаем оформить договор сразу на несколько сервисных обслуживаний вперед: таким образом, можно в будущем приезжать к нам на сервис и не зависеть от цен и инфляции.Вообще, все зависит от специфики бизнеса: кто-то сдает машины в пятницу и забирает в понедельник, а кто-то отдает вечером и забирает утром. У каждой компании свой тайминг, и мы стараемся подстраиваться. В сервисе коммерческой техники нужен индивидуальный подход, и все вопросы мы решаем через переговоры.
— Насколько критично для компаний время ремонта их рабочих машин?
— Я бы сказал, что им даже более важна не скорость ремонта, а выполнение обязательств: если при сдаче машины мы договорились на три дня, то значит, в этот срок она должна быть отремонтирована.
— Как у вас налажена связь с заводом-изготовителем? Есть ли возможность проконсультироваться по сложным ремонтам?
— Сейчас все делается через интернет. Если раньше мы получали от завода пароль на конкретную машину и только потом могли там что-то диагностировать, то сейчас наши сотрудники под своим логином подключаются к машине и заводской системе, и дальше все происходит автоматически — человеческий фактор исключен максимально, программа подсказывает, какое ПО нужно обновить, что проверить, настроить, заменить.
А еще мы на завод отправляем информацию о неисправностях для анализа: если какая-то проблема часто появляется в разных странах, то производитель имеет возможность разобраться и выслать рекомендации, как ее устранять.
У наших мастеров есть специальные компьютеры, которые выдают рекомендации, что нужно посмотреть и сделать при той или иной неисправности: находишь характерные симптомы, читаешь, что нужно сделать — и все получится. То есть нашим мастерам не нужно изобретать велосипед, достаточно просто почитать технологию и рекомендации от производителя.
— А можно позвонить на завод в Германию условному инженеру Гансу и получить консультацию?
— Сами как дилер мы позвонить не можем. Коммуникация с заводом строится через импортера. Иногда это переписка, решение проблемы с ведением ее в специальной заводской программе, звонок сотруднику импортера. А уже сотрудник импортера при необходимости и позвонить может.
«Сервис — это прибыльно»: как устроен бизнес на обслуживании и ремонте авто
— Кто сейчас работает в сервисе? И какова ситуация с наличием профессиональных мастеров на рынке?
— Ищем таких людей, у которых на первом месте не деньги, а что-то другое — например, желание хорошо сделать свою работу. А если есть это «что-то другое», то будут и деньги.
— Задерживаются молодые у вас? Или набираются опыта и уходят?
— По-разному бывает, но мы относимся к этому спокойно: если на рынке труда с нашей помощью появятся специалисты, которые понимают, как нужно ремонтировать и обслуживать автомобили правильно, то это хорошо.
— Мастера из гаражей приходят к вам на работу?
— Ограничений на то, откуда приходит кандидат, нет. Но нужно понимать, что у нас работа по стандартам, и после «гаражного» опыта не все готовы по ним работать. Поэтому иногда легче взять парня из колледжа и научить, чем перевоспитать опытного.
— Как компании относятся к своему транспорту? Берегут или нещадно эксплуатируют?
— Мы общаемся с руководителями транспортных подразделений, и я могу сказать, что ситуации бывают разные — в зависимости от бизнеса, руководителей и той культуры, которая прививается в компании.
У одних компаний водители придерживаются принципа, что раз машина гарантийная, то ее можно эксплуатировать как попало — гонять на скорости 160 км/ч, прыгать по бордюрам, перегружать и т.д.Мы же на сервисе не всегда можем проверить, что именно привело к поломке, и в неоднозначных случаях зачастую становимся на сторону клиента, производим ремонт в рамках гарантийного обслуживания.
А в других компаниях следят за поведением водителей за рулем. Потому что понимают, что каждый день простоя машины на ремонте стоит бизнесу определенную сумму денег.
— Согласны ли вы с тем, что вот раньше машины были надежные, а теперь — «одноразовые»? Мы же видим, что старые Volkswagen Transporter все еще бегают по белорусским дорогам.
— Думаю, что машины всегда приблизительно одинаковые. Просто сейчас в автомобилях много разной дополнительной электроники — а чем сложнее система, тем больше вероятность, что могут возникнуть неисправности. Может, из-за этого складывается впечатление, что современные машины менее надежны?
Я уверен, что если ухаживать за автомобилем, соблюдать все рекомендации, заливать правильные жидкости, то он будет долго ездить. Кстати, мы недавно ради интереса разбирали двигатель Polo после 500 тысяч километров пробега — там все в рамках допустимого износа. Потому что при обслуживании использовались оригинальные запчасти, масло и технические жидкости, а также соблюдались регламенты. У другой компании в машине «потухла» панель — а так происходит через миллион километров пробега. И ничего, машина заводится, едет, выполняет свои задачи, а двигатель при этом даже не ремонтировали.
— Сервисное обслуживание автомобилей приносит прибыль?
— Конечно, оно прибыльно. Но нельзя сравнивать прибыльность одной сервисной сделки с прибыльностью сделки по продаже автомобиля. Если при продаже автомобиля клиент приносит компании большую прибыль сразу, то при обслуживании на сервисе генерирует небольшие суммы, но на протяжении длительного периода времени.
К тому же сервису нужны большие площади, оборудование, технологии, программное обеспечение, люди — все это стоит недешево.
А вообще, у нас же дилерский бизнес полного цикла, и получается, что все направления (продажи, сервис, кузовной ремонт, трейд-ин, переоборудование и т.д.) работают в комплексе и помогают друг другу зарабатывать.
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Помните те времена, когда водитель грузовика или автобуса обязательно должен был разбираться в техническом устройстве автомобиля и уметь в дороге чинить поломки?...
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