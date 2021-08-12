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В Польше одобрили закон о телерадиовещании, который раскритиковал Госдеп

12.08.2021 09:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сейм Польши (нижняя палата Национального собрания ) одобрил спорный закон о телерадиовещании, который внесла правящая партия «Право и справедливость».

В Польше одобрили закон о телерадиовещании, который раскритиковал Госдеп

За принятие документа проголосовали 228 депутатов, 216 — против, еще десять воздержались, сообщает DW.

Согласно документу, лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его основная цель — облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе, «из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства».

По мнению целого ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, которая принадлежит американскому концерну Discovery, который управлял ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV.

Госдеп США уже раскритиковал принятый Сеймом документ. Как заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, независимые и свободные СМИ делают демократию сильнее.

Законопроект еще должен быть одобрен Сенатом, и подписан президентом Анджеем Дудой.

 
 
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Сейм Польши (нижняя палата Национального собрания ) одобрил спорный закон о телерадиовещании, который внесла правящая партия «Право и справедливость».
 
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