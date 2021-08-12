«Спрашиваете, как мы живем. Болью. Любовью. Надеждой». Про группу Irdorath, чьи участники стали политзаключенными

Источник материала: Салiдарнасць

Задержание спустя год. Рассказываем о музыкантах, которых обвиняют в «усилении протестных настроений».





Скриншот видео

10 августа правозащитники признали политзаключенными еще десять человек. Среди них — действующие и бывшие участники фэнтези-фолк группы Irdorath, задержаные под Минском на даче во время празднования дня рождения солистки Натальи (Ирдорат) Калач.

Политическими заключенными признаны сама Наталья, ее муж Владимир Калач, а также бывшие участники группы Петр Марченко, Юлия Марченко и Антон Шнип.

Чем известна группа Irdorath и почему ее участниками заинтересовались силовики — расказываем подробнее.

Версия МВД: «Группа «волынщиков» неоднократно возглавляла колонну протестующих»

В отношении задержанных музыкантов заведено уголовное дело, они находятся в статусе подозреваемых по ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

По версии МВД, участники группы провоцировали участников маршей протестов:

— В августе прошлого года группа «волынщиков» неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан. Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров.

Как видим, силовики не только по горячим следам преследуют поддержавших протесты музыкантов, но и заводят уголовные дела спустя год.

«Перемен» на марше под волынку

Многие наверняка помнят один из моментов, сухо описываемый в милицейской сводке: 16 августа, во время многотысячного марша по Минску музыканты сыграли на волынках, гитаре и барабанах песню «Перемен» группы «Кино».

Видео облетело соцсети и сайты не только белорусских СМИ. Музыкантам писали из США и Японии.

Как рассказывали в интервью TuzinFM Надежда и Владимир Калач, на марш они шли под впечатлением первых страшных дней после выборов. На улицах встретили других музыкантов, дальше прошли вместе:

— На первый марш мы выходили с четким осознанием того, что нам могут поломать инструменты, поломать нас, посадить в тюрьму. Были еще на впечатлениях после 9-11 августа. Страшно было неимоверно, но мы решили, что все равно это сделаем, и сделаем это красиво.

После были приглашения на дворовые концерты, музыканты из Irdorath сыграли на нескольких площадках в Минске, в том числе и на «Площади Перемен». И еще один марш.

Не время находиться в комфорте

В ноябре Надежду и Владимира уволили из центра дополнительного образования «Виктория», где они проработали восемь лет. Причиной стала популярность видео с их уличных выступений.

Сперва с ними проводили профилактические беседы, а потом поставили перед выбором: либо увольнение по собственному желанию, либо — по статье.





Фото со страницы группы Irdorath в Фейсбуке

Тогда музыкантов поддержали многие — и бывшие уже коллеги, и друзья, и поклонники. Мысли об эмиграции они отбросили, хоть до событий 2020-го и подумывали о жизни в Германии

— Раньше нас очень угнетала так называемая стабильность, а на самом деле — совковый застой. Очень много людей пытается стряхнуть с себя это, но если все уедут, то кто будет стряхивать? Когда в нашем доме происходят такие глобальные процессы, народ отчаянно борется конкретно с этим застоем, со всем насилием, нарушением прав людей — явно не время находиться в комфортных условиях за пределами страны, — говорила в вышеупомянутом интервью Надежда Калач.

«Безоружные и беззащитные, вы настоящие Героини!»

Во время прошлогодних событий Irdorath запомнились не только кавером на цоевский хит. В начале сентября группа презентовала видео на песню «Крылы».

— Мы посвящаем эту работу всему народу Беларуси. А в особенности женщинам, которые проявляют настоящую стойкость и силу духа. Тем, кто, не смотря на угрозу насилия и страх, продолжают выходить на улицы, чтобы сказать свое слово против несправедливости. Безоружные и беззащитные, вы настоящие Героини! — писали музыканты в соцсетях, публикуя новый клип.

В октябре группа презентовала видео с недавнего концерта—песьню на слова Владимира Короткевича «Быў. Ёсць. Буду.».

О надежде и будущем

В последние месяцы Irdorath не слишком часто появлялись на своих страницах в соцсетях. В эти редкие появления музыканты делились новыми видео, писали о происходящем в стране, о собственных переживаниях:

— Вы спрашиваете нас, как мы живем. Болью. Потому что в Беларуси царит беззаконие, диктатура и насилие.

Любовью. К друг другу. К нашему народу. К тем, кто поддерживает нас сквозь время и расстояние. К искусству. К жизни…

Надеждой. На то, что после настолько затяжного темного времени наступит наступит свет во всей своей ослепительности. Что Добро победит. Что мы снова будем стоять на сцене как свободные люди, дыша полной грудью, и улыбаясь, видя ваши счастливые глаза.

Говоря о будущем в интервью TuzinFM, Надежда Калач поделилась планами:

— Когда победим, думаю, вся страна осушит запас шампанского. Еще, думаю, что появится новый праздник, когда люди будут выходить на марши, собираться двориками. Мы повторим марш «Перемен» — с той же атмосферой, потому что это была атмосфера праздника. Но будет другой контекст.

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Фото со страницы группы в Фейсбуке

Группа Irdorath начиналась как хобби двух гродненских студентов Натальи и Владимира. Они играли уличные концерты, вытупали на фестивалях в Гродно, Новогрудке, а также в российских и польских городах.

В 2011-м создатели группы переехали в Минск и начали заниматься музыкой профессионально. Играют народную, авторскую и средневековую музыку.

Группа записала три студийных альбома. Последние десять лет (за исключением «ковидного» периода) Irdorath активно гастролируют по Европе и постсоветским странам. В активе группы сольные выступления в Германии, участие на крупнейших готических и метал-фестивалях Европы.