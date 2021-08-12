ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Молдовы заявила о готовности к возобновлению урегулирования в Приднестровье

12.08.2021 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Молдовы Майя Санду обсудила с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, прибывшим в Кишинев с визитом, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, новый контракт на поставку газа, а также урегулирование в Приднестровье.

Об этом в среду, 11 августа, сообщили в администрации главы молдавского государства.

Майя Санду подтвердила "твердое намерение" Молдовы возобновить урегулирование конфликта "исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами" в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности республики.

Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы. "Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились. Мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - указал он.

Козак в свою очередь отметил по итогам встречи, что Кишинев и Москва согласовали снятие барьеров во взаимной торговле. "Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров", - указал он.

По словам Козака, Москва в ответ готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок, передает DW.

Майя Санду в конце 2020 года говорила, что для Молдовы "граждане Приднестровья - это граждане нашей страны, и мы должны удостовериться, что их права соблюдаются". При этом молдавский президент указывала, что "хочет продолжить меры по сближению людей с обоих берегов Днестра".

Дмитрий Козак с 2018 года является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Молдовы Майя Санду обсудила с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, прибывшим в Кишинев с визитом, экспорт молдавской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Канада продолжит координацию с ЕС санкций против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by