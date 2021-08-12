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Канада продолжит координацию с ЕС санкций против режима Лукашенко

12.08.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Канады Джастин Трюдо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен помимо прочих вопросов обсудили ситуацию с правами человека в Беларуси и санкции в отношении режима Лукашенко.

"Премьер-министр Трюдо и председатель фон дер Ляйен выразили озабоченность по поводу нарушений прав человека в Белоруссии и договорились продолжать координацию своих действий, в том числе санкций", - сообщила пресс-служба премьера Канады

 
 
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Премьер Канады Джастин Трюдо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен помимо прочих вопросов обсудили ситуацию с правами человека в Беларуси и санкции в...
 
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