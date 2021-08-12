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Мнение: Москва посылает сигнал о готовности искать выход из патовой ситуации вокруг белорусского кризиса

12.08.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спустя год после начала белорусского кризиса в Кремле все-таки сделали ставку на "армянскую модель" его разрешения, считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий



"Суть заключается в готовности Москвы содействовать смене режима в Минске за геополитические гарантии сохранения Беларуси в российской сфере влияния со стороны нового демократического руководства . Так как Москва слезам и словам не верит, то в качестве таковых выступает постоянное военное присутствие Вооружённых сил РФ на территории Беларуси, - пишет Сивицкий.

- Эти настроения в Кремле хорошо иллюстрирует статья Фёдора Лукьянова "Что надо делать Москве, чтобы привязанность к ней Беларуси не зависела от Лукашенко".

В частности, она исходит из и содержит следующие положения:

• Ситуация в Беларуси и вокруг этой страны напоминает идеальный пат;

• Силовая победа Лукашенко над протестами означает не окончание кризиса, а лишь то, что он сохранил власть.

• Лукашенко не способен предложить населению хоть какую-то перспективу на будущее, или "образ будущего", кроме как образа несменяемого президента, клянущегося никогда не отдать власть «мерзавцам». В этом и заключаются глубинные причины белорусского кризиса, а не в кознях Запада.

• Западные санкции только закрепляют Беларусь в статусе дотационного субъекта Российской Федерации.

• Россия играть в бесконечные переговоры об интеграции больше не расположена.
• Ресурсов для самостоятельного развития у Беларуси не было и раньше – ныне им тем более неоткуда взяться.

• Экономический аншлюс через углубление интеграции в рамках Союзного государства", или тесная экономическая связь, – не гарантия политической лояльности, иногда даже наоборот.

• Примеры реального влияния России связаны с теми точками, где расположены её военные базы – от Кыргызстана и Таджикистана до Армении и Сирии.

• Для Кремля держать «внешний контур», то есть задавать рамки для политики страны – важного соседа, отдав всю внутреннюю деятельность на откуп самим народам и их пониманию демократии, – неплохая альтернатива интеграции или объединению.

• Поэтому реализация "армянской модели" для решения белорусского кризиса может быть приемлемой опцией для Кремля. При этом речь идёт не только о стремлении Москвы создать военные базы в Беларуси, но и готовности принудить своего союзника (режим Лукашенко) к капитуляции перед внешними и внутренними оппонентами, как это было в случае с принуждением Армении к поражению перед Азербайджаном и Турцией. 

Отсюда вытекает ещё одно требование - результаты ее применения должны быть легитимными в глазах внешних акторов, что предполагает заключение определённой сделки с ними. Мы полагаем, что эта сделка уже была заключена со странами Запада, включая США.

• Эта модель предполагает смену режима со стороны Кремля в Минске в обмен на гарантии сохранения Беларуси в российской геополитической орбите со стороны нового демократического руководства, что предполагает развертывание российских военных баз и углубление военной интеграции по армянском варианту (переподчинение Региональной группировки войск ОСК "Запад").

Следует также добавить, что "армянская модель" является приемлемой и для Запада в качестве решения белорусского кризиса.

Она не может быть реализована в отношениях с Беларусью в нынешних условиях без изменения политического статус-кво в Минске, так как спровоцирует введение новых санкций против России за подрыв независимости и суверенитета Беларуси (не забываем про Акт Конгресса США о правах человека, демократии и суверенитете Беларуси 2020 г.). А Москва не собирается подставляться под новые санкции из-за своего союзника.

Таким образом, Москва посылает сигнал и белорусской оппозиции, и международному сообществу, о готовности искать выход из патовой ситуации вокруг белорусского кризиса", - заключает Сивицкий.
 
Теги: Минск
 
 
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Спустя год после начала белорусского кризиса в Кремле все-таки сделали ставку на "армянскую модель" его разрешения, считает директор Центра стратегических и...
 
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