Суд по ликвидации Белорусской ассоциации журналистов отложили до конца месяца









Рассмотрение иска министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) , назначенное на среду, 11 августа, перенесено на 27 августа в связи с тем, что журналистская организация обжаловала предупреждение Минюста о ее ликвидации, которое формально стало причиной для возможного закрытия.





Сообщение об этом БАЖ обнародовала в среду, 11 августа, в своем Телеграм-канале.





Процесс по обжалованию предупреждения Минюста состоится в Верховном суде Беларуси 23 августа, а через четыре после этого суд рассмотрит иск о ликвидации БАЖ.





Журналисты дают свой ответ на претензии Минюста

Как сообщалось ранее, исковое заявление Минюста подано в Верховный суд в связи с "непринятием мер по устранению нарушений" со стороны ассоциации и "повторным", после вынесенного письменного предупреждения в июле, "нарушением законодательства".





В БАЖ категорически не согласны с претензиями Минюста и напоминают, что предупреждение было сделано вслед за тем, как в офисе БАЖ прошел обыск, после которого помещение закрыли и тем самым лишили организацию доступа к уставным документам, печатям и договорам об аренде, указанным в предупреждении. "Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - подчеркивают в ассоциации.





Напомним, в Беларуси 14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ. В Следственном комитете страны это объяснили их "причастностью к теневым денежным потокам и неуплатой налогов".