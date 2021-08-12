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Арбуз-рекордсмен и тыква в 400 килограммов. Какой урожай готовятся снять белорусы под Гомелем

12.08.2021 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На бахче под Гомелем зреют гигантские тыквы. Самая крупная из них уже достигла веса в 400 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арбуз-рекордсмен и тыква в 400 килограммов. Какой урожай готовятся снять белорусы под Гомелем

И это далеко не предел. В день плод способен прибавлять до четверти центнера. Например, тыква, семена которой были использованы при посадке, весила более полутонны.

Арбуз-рекордсмен и тыква в 400 килограммов. Какой урожай готовятся снять белорусы под Гомелем

Рекордный урожай принадлежит известному белорусскому бахчеводу Игорю Гринько. С ним фермер планирует представить Беларусь в конкурсной программе одного из крупнейших форумов России, посвященных возделыванию арбузов, дынь и тыкв, «Агробатл-2021».

Арбуз-рекордсмен и тыква в 400 килограммов. Какой урожай готовятся снять белорусы под Гомелем

Игорь Гринько, бахчевод:
Под эту тыкву – 5 тонн навоза. И главное, когда она в таком уже возрасте, надо в день поливать примерно тонну воды – ей надо питание. Погодка есть, тепло есть, ей водички, и она растет до 25 килограмм в сутки.
– Это какой-то азарт?
– Конечно. Понимаете, когда берешь бубочку, то сеть семечко, а из него получается такая карета. И своими руками сделано это все. Знаете, вдохновляет.

Зреет на бахче под Гомелем и рекордсмен-арбуз. Масса ягоды уже достигла 40 килограммов. Помимо технологии, росту способствует и погода.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. На бахче под Гомелем зреют гигантские тыквы. Самая крупная из них уже достигла веса в 400 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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