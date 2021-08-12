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Арбуз-рекордсмен и тыква в 400 килограммов. Какой урожай готовятся снять белорусы под Гомелем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На бахче под Гомелем зреют гигантские тыквы. Самая крупная из них уже достигла веса в 400 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это далеко не предел. В день плод способен прибавлять до четверти центнера. Например, тыква, семена которой были использованы при посадке, весила более полутонны.
Рекордный урожай принадлежит известному белорусскому бахчеводу Игорю Гринько. С ним фермер планирует представить Беларусь в конкурсной программе одного из крупнейших форумов России, посвященных возделыванию арбузов, дынь и тыкв, «Агробатл-2021».
Игорь Гринько, бахчевод:
Зреет на бахче под Гомелем и рекордсмен-арбуз. Масса ягоды уже достигла 40 килограммов. Помимо технологии, росту способствует и погода.
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Новости Беларуси. На бахче под Гомелем зреют гигантские тыквы. Самая крупная из них уже достигла веса в 400 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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