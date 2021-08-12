Как можно крепче держаться за США. В Китае объяснили политическую стратегию Литвы

Источник материала: СТВ

Литва является самой антироссийской страной в Европе. Так китайская газета The Global Times прокомментировала ситуацию с этой небольшой европейской страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, Литва приняла решение разрешить тайваньским властям открыть представительство Тайваня, что является прямым нарушением обещания придерживаться принципа одного Китая, данного Вильнюсом во время установления дипломатических отношений с Пекином в 1991 году.





В качестве твердой и решительной контрмеры КНР 10 августа объявила об отзыве своего посла из Литвы и потребовала от литовского правительства отозвать своего посла из Китая. По мнению автора китайской газеты, Литва часто выступает против России. А теперь она стала страной, которая дальше всех в Европе продвинулась по антикитайскому пути. Стратегия этой маленькой страны состоит в том, чтобы как можно крепче держаться за США.