Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Zerkalo.io

Женя, 12 лет: «Папа попросил помогать маме. Я пообещал и слово держу»

Женя с сестрой Машей и братом Тихоном. Фото из личного архива героев

Надя, 17 лет: «После каждого экзамена я отправляла ей телеграмму»

Надя и Марина. Девушка поступила на специальность «режиссура кино и телевидения (телевидение)». «Осознание, что мамы нет рядом, пришло не сразу, а месяца через два, — говорит Надя. — Я возвращалась с ЦТ по истории Беларуси, настроение было сбитое, ни с папой, ни с бабушкой говорить не хотелось. Хотелось, чтобы рядом оказалась мама, которая может обнять не спрашивая, — и становится легче. Фото в редакцию прислала Надежда Кишкурно

Жора, 13 лет: «Первый вечер без мамы прошел грустно. Следующий месяц тоже»

Георгий Каневский. Фото: naviny.online

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Думал, маме дадут 15 суток, а не шесть лет». Как живут дети, родители которых сидят за политику Никто точно не считал, сколько таких мальчиков и девочек ждут дома пап и мам, но таких детей очень много.