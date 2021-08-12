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«9 августа, в годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, Соединенные Штаты в сотрудничестве с союзниками и партнерами представили новые инструменты, чтобы привлечь Александра Лукашенко и его режим к ответу за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении белорусов как внутри, так и за пределами страны. Сегодня режим Лукашенко ответил угрозами, попытками запугивания и дальнейшим сокращением пространства для диалога», — отмечается в заявлении, передает БелаПАН.

«Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на режиме — на его неспособности позволить независимым голосам прозвучать в Беларуси и его нежелании соблюдать международные обязательства, — подчеркивается в заявлении. — Правительство Соединенных Штатов, посол Джули Фишер и сотрудники посольства США в Минске продолжат работу в поддержку народа Беларуси. Американские дипломаты будут продолжать взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились. Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с элементами гражданского общества и независимыми СМИ в поддержку основных свобод народа Беларуси».

«Белорусы продолжают вдохновлять мир, пытаясь определить свое будущее. Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают народ Беларуси и всех тех, кто во всем мире сталкивается с репрессиями, борясь за свои основные свободы и гражданские права», — говорится в заявлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство США: Ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на белорусском режиме 11 августа стало известно, что Минск отозвал согласие на назначение Фишер послом в Беларуси.