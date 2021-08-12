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Георгий Бовт. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Любопытен, конечно, вопрос с преемником на посту номинального главы исполнительной власти. Насколько эта кандидатура будет комфортна России и согласована с Москвой? Нельзя, видимо, полностью исключать даже и такой вариант, согласно которому Лукашенко пойдет на «обнуление» президентских сроков с принятием нового основного закона. Особенно если реальные полномочия президента не уменьшатся.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко переписывает конституцию под себя, как поэму Только у Пушкина — «нет, весь я не умру», а у Лукашенко получается «нет, весь я не уйду».

Проект изменений белорусской конституции должен быть доработан и до 1 сентября представлен. Об этом заявил в среду глава Конституционной комиссии. Ключевые изменения коснутся президентской власти, а также Всебелорусского народного собрания, которое обретет конституционный статус. Чего ждать от нового основного закона прежде всего касательно политической судьбы самого Лукашенко?В обновленной Конституции Беларуси вроде бы собираются ослабить полномочия президента. Он будет избираться всеобщим голосованием на пять лет, но не более чем на два срока подряд. При этом лишится права отменять акты правительства и издавать декреты. Его сможет сместить с должности Всебелорусское народное собрание путем импичмента. Роль собрания резко повышается. Оно сможет решать вопрос легитимности выборов лидера страны, а еще определять стратегию развития государства. Его решения станут обязательными к исполнению.Ослабление полномочий президента как бы намекает на то, что Лукашенко выполнит обещание и покинет сей пост. И если сейчас указы президента стоят выше законов, а законы не действуют в той части, где они противоречат его указам и декретам, то в новой конституции эти сверхполномочия будут отняты. Но вот куда уйдет Лукашенко? Вряд ли прямиком на пенсию выращивать картошку. Напрашивается вариант десантирования во Всебелорусское собрание. Например, председателем его постоянно действующего президиума. В этой ипостаси Лукашенко сможет продолжить как привычно напрямую часами велеречиво и в свободной манере общаться с народом, как он любит, так и руководить по факту страной, распекая министров, а также и президента, если понадобится.Фактически именно собрание будет утверждать главу правительства, а президент будет формировать правительство по предложению премьера, а не самолично. Тут, как мы видим, как и в некоторых других деталях, кое-что заимствовано из российского опыта коррекции основного закона. Прослеживается влияние и «казахстанского варианта транзита». Напрашивается и еще одно сравнение, согласно которому Лукашенко станет эдаким «великим кормчим» для своей маленькой страны. Хотя постсоветский опыт, в отличие от китайского, подсказывает, что с рычагами реального управления все же не стоит расставаться преждевременно, а то мало ли что. И вообще, надо еще дождаться деталей нового конституционного расклада властей и убедиться, что президентские полномочия уменьшатся на деле. Помнится, при обсуждении российских конституционных поправок многие тоже поначалу подумали, что президентские полномочия урежут, а по факту они лишь еще сильнее укрепились.Это, конечно, будет не очень согласовываться с его обещанием уйти именно скоро с этого поста. Но в политике, как известно, всегда все можно объяснить на свой манер и оправдать.Не очень понятно также, как будут на практике соотноситься Всебелорусское собрание с постоянным президиумом и двухпалатный парламент, состоящий из палаты представителей и Совета Республики, срок полномочий депутатов которых будет поднят с четырех до пяти лет. И собрание, и парламент имеют признаки законодательных органов, что создает эффект двоевластия. Такой же эффект будет создан, если Лукашенко, уйдя из президентов, сохранит за собой реальные властные рычаги.С нейтралитетом тоже пока, видимо, вопрос нельзя считать закрытым. Согласно предложению конституционной комиссии, из основного закона может быть убран тезис о нейтралитете Беларуси. Он действительно противоречит членству в ОДКБ, хотя до сих пор никак ему и не мешал. В то же время в ходе «Большого разговора» с прессой Лукашенко отнюдь не был так однозначен, его высказывания походили скорее на приглашение Москвы к торгу на эту тему. Торгуется Александр Григорьевич отменно. Почти всегда — к выгоде для себя. Ну а то, как он пристально следит за подготовкой новой конституции, говорит о том, что о его политическом будущем можно сказать перефразированными словами Пушкина из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Только у Пушкина — «нет, весь я не умру», а у Лукашенко получается «нет, весь я не уйду». И это настоящая политическая поэзия. Так, видимо, и запишут в основном законе.