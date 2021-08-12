Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

​"11 августа в 23.37 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Лошица в Минске по ул. Казинца. Работниками МЧС проводились работы по поиску утонувшего гражданина, личность которого устанавливается", - рассказали в пресс-службе.

Утонувший не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня. -0-