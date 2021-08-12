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В Минске в реке утонул мужчина

12.08.2021 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

​"11 августа в 23.37 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Лошица в Минске по ул. Казинца. Работниками МЧС проводились работы по поиску утонувшего гражданина, личность которого устанавливается", - рассказали в пресс-службе.

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Теги: Минск
 
 
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