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В Минске в реке утонул мужчина
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"11 августа в 23.37 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Лошица в Минске по ул. Казинца. Работниками МЧС проводились работы по поиску утонувшего гражданина, личность которого устанавливается", - рассказали в пресс-службе.
Утонувший не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня. -0-
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Утонувший не обнаружен. Поиски будут продолжены.
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