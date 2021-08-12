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Белстат отчитался о росте иностранных инвестиций

12.08.2021 10:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За январь—июнь 2021 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 4,9 млрд долларов, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Белстат отчитался о росте иностранных инвестиций

За аналогичный прошлогодний период этот показатель составил 4,5 млрд долларов. Таким образом, по итогам полугодия рост составил 400 млн долларов.

По итогам первого полугодия текущего года, основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (45,3% всех поступивших инвестиций), Кипра (13,8%) и Украины (7,3%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,6 млрд долларов (в январе—июне 2020 года — 3,2 млрд), или 73% всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь—июнь 2021 года белорусские организации (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 2,8 млрд долларов США (в первом полугодии 2020-го — 2,3 млрд).

Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования России (78% всех инвестиций), Украины (5%), Кипра (2,8%) и Великобритании (2,6%).

На долю прямых инвестиций пришлось 94% всех направленных инвестиций за рубеж (год назад — 96,3%).

Ранее экономист Ярослав Романчук в комментарии БелаПАН назвал прирост инвестиций «чудесами белорусской статистики». «Эти цифры — традиционный способ для официальной статистики определять, что такое инвестиции. Если инвестициями считать кредиты или поставленные товары, то можно миллиардами долларов апеллировать. Когда смотришь эти цифры, кажется, что это инвестиционный бум, а оказывается — всего лишь товары, которые никак не влияют на качественное состояние экономики», — отметил Романчук.

Вхождение в тройку стран — лидеров по инвестициям России, Кипра и Украины Романчук связывает с поставками товаров. «Товары так называемым инвесторам позволяют ввозить без таможенных пошлин, без НДС. Никаких структурных изменений такие инвестиции не несут. Все прикрывается красивыми словами и цифрами», — считает экономист.

 
 
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За январь—июнь 2021 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 4,9 млрд долларов, сообщили в Национальном статистическом комитете.
 
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