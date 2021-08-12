Латушко — дипломатам: «Вы действительно не слышите стонов белорусского народа?»

Источник материала: Салiдарнасць

Лидер демократического движения белорусов сделал заявление в связи с задержанием Игоря Лещени.





— Я хотел бы сказать коллегам-дипломатам, если они еще могут таковыми называться, — обратился Павел Латушко. — Вы действительно не слышите стонов белорусского народа? Неужели вы согласитесь с тем безумием, которое уничтожает все в стране: любую точку зрения, любую позицию любого человека? Неужели вы не найдете в себе сил, чтобы сражаться за белорусов, чтобы, прежде всего, вы могли людьми зваться?

Напомним, накануне у членов платформы «Сход» прошли массовые обыски , после которых часть людей задержали. Среди задержанных и экс-посол Игорь Лещеня.