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Латушко — дипломатам: «Вы действительно не слышите стонов белорусского народа?»

12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидер демократического движения белорусов сделал заявление в связи с задержанием Игоря Лещени.

Латушко — дипломатам: «Вы действительно не слышите стонов белорусского народа?»

— Я хотел бы сказать коллегам-дипломатам, если они еще могут таковыми называться, — обратился Павел Латушко. — Вы действительно не слышите стонов белорусского народа? Неужели вы согласитесь с тем безумием, которое уничтожает все в стране: любую точку зрения, любую позицию любого человека? Неужели вы не найдете в себе сил, чтобы сражаться за белорусов, чтобы, прежде всего, вы могли людьми зваться?

Напомним, накануне у членов платформы «Сход» прошли массовые обыски, после которых часть людей задержали. Среди задержанных и экс-посол Игорь Лещеня.

 
 
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Лидер демократического движения белорусов сделал заявление в связи с задержанием Игоря Лещени.
 
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