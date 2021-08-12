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Латушко — дипломатам: «Вы действительно не слышите стонов белорусского народа?»
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидер демократического движения белорусов сделал заявление в связи с задержанием Игоря Лещени.
— Я хотел бы сказать коллегам-дипломатам, если они еще могут таковыми называться, —
Напомним, накануне у членов платформы «Сход»
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Лидер демократического движения белорусов сделал заявление в связи с задержанием Игоря Лещени.
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