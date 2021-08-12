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Минтранс Литвы: транзит белорусских удобрений прекратится в декабре
Источник материала: Партизан
Транзит беларусских удобрений через Литву может прекратиться в декабре, считает министр транспорта и коммуникаций страны Марюс Скуодис. В качестве причины он называет санкции США.
В понедельник США ввели санкции в отношении «Беларуськалия». Минфин страны установил для американских компаний срок до 8 декабря для завершения сделок с беларусским производителем калийных удобрений.
Скуодис
«С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики мы знаем, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги в евро, а не только в долларах. Компании, если есть субъект, подпадающий под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — цитирует
По его словам, на долю беларусского калия приходится примерно треть грузов, следующих по Литовской железной дороге и через Клайпедский порт. При этом лишь 10% этих удобрений далее транспортируются в ЕС. Основные отгрузки идут в Китай, Индию и Бразилию.
Недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что намерен добиваться ужесточения санкций ЕС в ответ на миграционный кризис, в организации которого Вильнюс обвиняет Александра Лукашенко.
Ландсбергис также допускал, что транзит калийных удобрений может прекратиться полностью.
Во время недавнего «Большого разговора» Лукашенко уже отреагировал на такую угрозу. Он не видит в ней большой проблемы, так как логистику калийных удобрений можно организовать через Мурманск, отправляя их в КНР по Северному морскому пути. В прошлом году БКК уже организовала пробную поставку по этому маршруту.
Правда, проблема в том, что одно дело - организовать пробную поставку, и совсем другое дело - полностью перекинуть все грузы на российские порты, которые на данный момент просто не в состоянии "переварить" весь беларуский калий. На то онадобиться как минимум пару лет.
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Транзит беларусских удобрений через Литву может прекратиться в декабре, считает министр транспорта и коммуникаций страны Марюс Скуодис. В качестве причины он...
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