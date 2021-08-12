Минтранс Литвы: транзит белорусских удобрений прекратится в декабре

В понедельник США ввели санкции в отношении «Беларуськалия». Минфин страны установил для американских компаний срок до 8 декабря для завершения сделок с беларусским производителем калийных удобрений.





полагает , что санкции не позволят литовским компаниям принимать платежи за транзит калия. Скуодис, что санкции не позволят литовским компаниям принимать платежи за транзит калия.





reform.by Скуодиса. «С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики мы знаем, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги в евро, а не только в долларах. Компании, если есть субъект, подпадающий под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — цитируетСкуодиса.





По его словам, на долю беларусского калия приходится примерно треть грузов, следующих по Литовской железной дороге и через Клайпедский порт. При этом лишь 10% этих удобрений далее транспортируются в ЕС. Основные отгрузки идут в Китай, Индию и Бразилию.





Недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что намерен добиваться ужесточения санкций ЕС в ответ на миграционный кризис, в организации которого Вильнюс обвиняет Александра Лукашенко.





Ландсбергис также допускал, что транзит калийных удобрений может прекратиться полностью.





Во время недавнего «Большого разговора» Лукашенко уже отреагировал на такую угрозу. Он не видит в ней большой проблемы, так как логистику калийных удобрений можно организовать через Мурманск, отправляя их в КНР по Северному морскому пути. В прошлом году БКК уже организовала пробную поставку по этому маршруту.





Правда, проблема в том, что одно дело - организовать пробную поставку, и совсем другое дело - полностью перекинуть все грузы на российские порты, которые на данный момент просто не в состоянии "переварить" весь беларуский калий. На то онадобиться как минимум пару лет.



































































